19 июня 2024, 09:54

Возобновлено движение по дороге к трем селам в Дагестане

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Расчищена автодорога к трем селам Ахтынского района, жители которых остались без транспортного сообщения после схода селя, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня в Ахтынском районе три села остались без транспортного сообщения после схода селя на дорогу местного значения Фий – Хнов – Гдым.

Трасса Фий – Хнов – Гдым расчищена, отчиталось вечером 18 июня в своем телеграм-канале управление МЧС по Дагестану. "Дорога расчищена,  проблемных вопросов нет", - говорится в публикации. Другие подробности в сообщении не приведены.

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Примечание:

"Дагестанские сельчане пожаловались на длительное отсутствие воды", "Чиновники отреагировали на требования жителей решить проблемы Цумадинского района", "Жители Цумадинского района пожаловались на плохие дороги и проблемы с электричеством".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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