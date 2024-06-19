Возобновлено движение по дороге к трем селам в Дагестане

19 июня 2024, 09:54

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Расчищена автодорога к трем селам Ахтынского района, жители которых остались без транспортного сообщения после схода селя, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня в Ахтынском районе три села остались без транспортного сообщения после схода селя на дорогу местного значения Фий – Хнов – Гдым.

Трасса Фий – Хнов – Гдым расчищена, отчиталось вечером 18 июня в своем телеграм-канале управление МЧС по Дагестану. "Дорога расчищена, проблемных вопросов нет", - говорится в публикации. Другие подробности в сообщении не приведены.

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