Близкие недееспособного туриста пожаловались прокурору Кубани на нарушение его прав

15 июня 2024, 07:09

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Жительница Москвы Галина Терехина направила жалобу прокурору Краснодарского края о том, что суд в Анапском районе оштрафовал ее недееспособного родственника Дмитрия Лознера за то, что тот пробрался на огороженный пляж. Штраф должен быть отменен, так как согласно закону, недееспособный человек не подлежит административной ответственности, отметил юрист.

Как информировал "Кавказский узел", 13 июня жители Анапы рассказали о конфликте с руководством местного детского лагеря, которое, по их словам, огородило пляж и лишило доступа к нему горожан. Туристка Галина Терехина из Москвы рассказала, что силовики задержали ее немого свата Дмитрия Лознера за попытку проникнуть на огороженный пляж. На Лознера составили протокол и доставили его в суд, где он был оштрафован. Терехину возмутило, что в решении суда указано, что Лознер будто бы давал показания, хотя он немой и является инвалидом. Она пожаловалась, что Лознера судили без опекуна и адвоката.

Жительница Москвы Галина Терехина 14 июня обратилась к прокурору Краснодарского края через электронную приемную в интересах ее свата – недееспособного жителя Москвы, инвалида 2-й группы, 57-летнего Дмитрия Лознера. Терехина стала свидетельницей происшествия на пляже в поселке Сукко Анапского района, в результате чего ее сват на глазах внуков был задержан силовиками. Далее Терехина узнала, что суд вынес в отношении Лознера постановление, оштрафовав его на 5000 рублей за самовольное проникновение на режимный объект.

Терехина сочла действия силовиков и руководства детского лагеря, установившего забор на пляже в Анапе, превышением должностных полномочий, дискриминацией инвалида, а действия судьи – попадающими под статью 305 УК РФ "Вынесение заведомо неправосудного судебного акта" (предусматривает до 10 лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"). Жительница Москвы попросила прокурора заступиться за недееспособного инвалида в порядке статьи 45 ГПК РФ, поскольку Лознер не может самостоятельно защищать свои права.

Суд признал Дмитрия Лознера недееспособным

В заявлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Терехина, в частности, указала, что Дмитрий Лознер 8 июня 2019 года перенес инфаркт головного мозга. В результате потерял дар речи, способность читать и писать, а иногда и понимать речь, обращенную к нему. 5 февраля 2020 года Реутовский городской суд Московской области признал Лознера недееспособным. Врачи рекомендовали ему отдых у моря.

Терехина отметила также, что почти ежегодно Лознер с родственниками останавливается в поселке Сукко и лето проводит на пляже. В текущем году пляж оказался перегороженным.

"Причины нам были не ясны. В наши планы было пройти с детьми к горе, на так называемый "дикий пляж". Но проход был заблокирован забором. Пока я занималась детьми, Лознер обошел забор, стоящий на гальке, со стороны моря и оказался за забором. Жестом он показал мне, что может по воде перенести внуков, но в это время на него налетели и окружили представители силовых структур. Мои пояснения, что человек болен они слышать не желали", – отметила Терехина в своем обращении.

По ее словам, силовики сочли, что Лознер пьян, повели его на территорию ВДЦ "Смена", где как выяснилось позже, тестировали его на наличие алкоголя в крови. Алкоголь обнаружен не был. Далее силовики составили на Лознера протокол и доставили его в суд, а домой он пришел поздно вечером пешком.

Лознер не имел намерения проникнуть на режимный объект, он хотел отдохнуть с детьми на диком пляже, проход на который оказался перегорожен в нарушение статьи №6 "Водного кодекса", где четко сказано, что "каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования". Запретных знаков ни он, ни его родные не видели. И даже если бы Лознер и увидел их, то прочитать в силу своей недееспособности не смог бы. Поэтому обвинение в его адрес необоснованное, отметила Терехина в обращении к прокурору.

В постановлении суда указано, что будто бы Лознер ответил отрицательно на вопрос судьи, лишен ли он дееспоспобности по решению суда

Она подчеркнула, что в постановлении суда указано, что будто бы Лознер отвечал на поставленные вопросы. Что он будто бы отказался дать письменные объяснения, и что на вопрос понимает ли он происходящее, ответил утвердительно. На вопрос председательствующего ограничен ли он или лишен дееспособности по решению суда, ответил отрицательно.

Терехина отметила, что если Лознер уже пять лет лишен дара речи и дееспособности, то судья не мог вынести решение на основании его показаний. "Почему имея полномочия выписать штраф в присутствии свидетелей на пляже, полиция повезла недееспособного инвалида именно в мировой суд, доставляя ему дополнительные нравственные страдания своим негуманным отношением и подозрением в опьянении?" – задалась она вопросом в обращении к прокурору.

Также Терехина раскритиковала руководство детского лагеря, огородившего пляж забором и обратила внимание на вооруженную охрану.

Жительница Москвы потребовала от прокурора Краснодарского края возбудить уголовные дела в отношении судьи и силовиков, задержавших Лознера. Также она потребовала, чтобы прокурор Краснодарского края взял объяснения с руководства детского лагеря каким образом, на их взгляд, установка забора до кромки воды может спасти детей и взрослых пребывающих в лагере от террористической угрозы.

"От какого именно вида террористической угрозы установлен этот забор? Каким именно образом он способен помешать потенциальным террористам осуществить задуманное, если даже инвалид смог за секунду по воде перешагнуть на "охраняемую территорию?" – задалась вопросом жительница Москвы в обращении к прокурору Краснодарского края.

Человек, признанный судом недееспособным, не подлежит административной ответственности

Согласно статье 2.8 КоАП РФ "Невменяемость" судья не имела права выносить судебное постановление об ответственности недееспособному человеку, отметил юрист Роман Клыков.

"В этой статье указано, что лицо, которое во время совершения административного правонарушения находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики, не подлежит административной ответственности", – пояснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Наличие решения суда о признании человека недееспособным должно привести к отмене постановления суда в Анапском районе, оштрафовавшего Дмитрия Лознера за самовольное проникновение на режимный объект, отметил он.

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