Депутат парламента Кабардино-Балкарии оправдан по делу о хищении

14 июня 2024, 21:32

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Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор депутату Мурадину Ахматову по делу о хищении при ремонте дороги в Тырныаузе принадлежащей депутату компанией. Депутат оправдан с правом реабилитации, суд также оставил без удовлетворения иск администрации Тырныауза с требованием возместить убытки более чем на миллион рублей.

Депутат парламента Кабардино-Балкарии, гендиректор ООО «Эльбрусское дорожное управление» Мурадин Ахматов был приговорен Эльбрусским районным судом к двум годам лишения свободы по статье о хищении средств (часть 4 статьи 159 УК РФ) при ремонте дороги и к году ограничения свободы по статье о подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ), однако был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Суд также по иску администрации Тырныауза обязал его возместить ущерб в 1,24 миллиона рублей, следует из апелляционного определения, опубликованного на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Приговор обжаловала прокуратура, сочтя наказание слишком мягким. Так, прокурор в апелляционном представлении указал, что подсудимый совершил умышленное тяжкое преступление и всячески пытался уйти от ответственности, а мотивом преступления стало «желание собственного обогащения посредством хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем обмана с использованием своего служебного положения» и попросил его приговорить к двум годам колонии.

Встречную апелляцию подала и защита, не согласившись с выводами строительно-технической судебной экспертизы и попросив оправдать Ахматова.

Апелляционная инстанция встала на сторону защиты и, заключив, что выводы экспертов «носят общий и предположительный характер», учла показания свидетелей — чиновников и сотрудников фирмы, а также данные эксперта, к которой депутат обратился с просьбой проверить, как отремонтировали дорогу. Специалист заключила, что все работы были выполнены в полном объёме, нарушений нет. Таким образом, суд отменил приговор суда первой инстанции и оправдал Ахматова с правом на реабилитацию. Иск администрации Тырныауза суд постановил оставить без удовлетворения.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2023 года председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался случаями нарушения прав сирот на жилье в Кабардино-Балкарии. После этого региональное ведомство отчиталось о расследовании многомиллионных хищений: Минпросвещения Кабардино-Балкарии выплатило строительной компании 55 миллионов рублей за квартиры для детей-сирот, однако жилье так и не было сдано. 18 марта следствие сообщило, что глава компании "Недвижимость-Нальчик" предстанет перед судом по делу о хищении средств, выделенных на обеспечение квартир для детей-сирот. Он должен был построить жилье для 45 человек, но, по версии следствия, потратил 49 миллионов рублей по собственному усмотрению. 20 мая прокуратура утвердила обвинение замминистра республиканского Минпросвещения по делу о халатности.

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