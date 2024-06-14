Жители Баку пожаловались на недостаточные компенсации за свои дома

14 июня 2024, 20:41

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Владельцы частных домов в Насиминском районе Баку отказываются съезжать, требуя от застройщика выплатить компенсацию, достаточную для покупки жилья в этом районе. Представитель компании, которая намерена построить многоэтажный ЖК, заявил, что большинство жителей согласились с предложенной суммой.

В Насиминском районе Баку по улице Аббаса Саххата жильцы частных домов, отказавшихся от предложенных компанией-застройщиком условий, не хотят отдавать свои дома и выехать. Конфликт длится около полугода. За это время большое количество жильцов квартала договорились с компанией и получив компенсации покинули старые дома. Компания сразу сносит опустевшие жилища. Весь квартал обнесен строительными заборами, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Оставшиеся в квартале жильцы требуют более высоких компенсаций, не соглашаясь с предложением строительной компании "Капитал".

Насиба Аббасова пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" на невыносимые условия, созданные строителями. "Я не согласна с суммой денежной компенсации от строительной компании. Не выеду из дома, пока не дадут нужную мне для покупки нового дома в этом же месте сумму. Строители закрыли доступы к моему дому заборами, рушат дома, владельцы которых согласились выехать, кругом пыль, нарушили коммуникационные линии", - рассказала она.

Местный житель Cабухи Исмаилов сообщил, что не согласился с предложением стройкомпании о четырех тысячах манатов за квадратный метр старого жилья и требует удовлетворить его требование о минимум шести тысячах манатов за метр. "На 4 тысячи с квадрата я не могу купить квартиру в этом районе, а на окраину Баку не перееду", - сказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".

Сабина Исрафилова рассказала о предложении строительной компании выплатить финансовую компенсацию или получить новую квартиру в строящемся доме. "Нас не устраивают оба варианта, так как не верю, что компания не обманет, когда построит новый дом, а предложенная денежная сумма для меня недостаточна. Требую удовлетворить мое право на продажу законного жилья по устраивающей меня цене", - заявила она.

В такой же ситуации оказалась Бановша Исрафилова. "Веду переговоры с представителями строительной компании, мне обещали вскоре решить мой вопрос. Если обманут буду жаловаться президенту", - объяснила Исрафилова.

Жительница района Элмира Алиева обвиняет власть и строительную компанию в игнорировании прав граждан. "Компания обязана удовлетворить запрос граждан, а власть обязана защищать интересы жильцов. В советское время такое было невозможно представить, в СССР гражданам бесплатно дарили квартиры", - возмутилась она.

Все дома в районе частные, приватизированные, расположены на частной земле, принадлежащей владельцам тех же домов. Дома в основном одно и двухэтажные, редко – три этажа. Жилища заселены владельцами или их родителями со времени строительства домов в советские послевоенные годы. В оставшихся семьях есть малолетние дети и старики. Недовольные жильцы к адвокатам и в суды не обращались, они продолжают переговоры со строительной компанией, сообщила Алиева.

Переговоры с жильцами продолжаются, подтвердил представитель строительной компании "Капитал" Камил Мамедов. "Мы не нарушаем права граждан. Договорились о выезде большинства домовладельцев, осталось несколько семей с которыми ведутся переговоры. Есть разница между законной собственностью жильцов на недвижимость, которую мы готовы компенсировать, и фактически занятой гражданами площадью, на которую у них нет документов. Жильцы хотят получить деньги за всю занятую территорию. Мы не можем с этим согласиться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что планируется снести около 130 частных домов, на месте которых будет построен жилой квартал. В каждом старом доме жило в среднем 5-6 человек. Большая часть домов снесена, ведутся подготовительные работы для строительства многоэтажного здания.

Чиновник исполнительной власти на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что потребовал от строительной компании не нарушать права жильцов и решать вопросы в рамках закона.

Адвокат Намизад Сафаров подчеркнул,что что жилищные права граждан защищены Жилищным Кодексом и правом собственности, согласно которым недвижимое имущество не может захватываться и разрушаться без согласия владельца.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2023 года около 30 жителей квартала Кубинка в Баку провели акцию протеста против сноса их домов. Они заявили, что застройщик, который на этом месте планирует построить жилой комплекс, предлагает им несправедливые условия. По закону бакинцев выселить не могут, но в Азербайджане жилищные права людей часто игнорируются, отметил юрист.

Напомним, 21 июня 2022 года жильцы 11-этажного дома в Баку заявили, что их не устраивает размер компенсаций, которые им обещали за снос в связи с планируемым строительством "Музея победы в войне 2020 года". Жильцы дома отказались съезжать, однако рабочие начали работы в тех квартирах, которые были проданы. Полиция предупредила жильцов, что они будут выселены силой.

В 2015-2016 годах в Баку были снесены старые кварталы на территории, известной как Советская, в Ясамальском районе Баку. На этом месте 4 августа 2016 года начались работы по благоустройству и расширению дорог. Жильцы, подлежащие переселению, выказывали недовольство предложенными компенсациями. Представители НПО опасались, что программа по расселению и сносу будет сопровождаться массовыми нарушениями прав жителей Баку. После протестов жильцов снос жилых домов в районе бывшей улицы Советской в Баку был приостановлен.

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