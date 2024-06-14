Грузинские экономисты указали на политическую подоплеку падения лари

14 июня 2024, 13:18

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Падение национальной валюты в Грузии связано не с экономической ситуацией, а с политическими действиями властей, принявших закон об иноагентах, указали грузинские экономисты.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, ответственных за подавление гражданского общества и свободу собраний в Грузии. Санкции США стали лишь первым этапом давления на власти страны в связи с принятием закона об иноагентах, дальнейшее давление способно привести к глубокому экономическому кризису, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

В Грузии упал курс национальной валюты, составивший 2,86 лари за доллар и 3,08 лари за евро. Национальный банк Грузии на валютном аукционе 11 июня продал 60 миллионов долларов, и средний обменный курс составил 2,8635.

"Одноразовые крупные транзакции, в частности, финансового сектора […] временно увеличивают спрос на иностранную валюту. Для того, чтобы эти транзакции не вызывали чрезмерных колебаний, Национальный банк, исходя из необходимости, выносит иностранную валюту посредством валютного аукциона", - говорится в заявлении Национального банка, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Коммерческие банки и пункты обмена валюты устанавливают свой курс лари. Так, в «ТБС банке» покупка одного доллара стоит 2,92, а продажа – 2,81 лари, в «Банке Грузии» покупка одного доллара стоит 2,9150, а продажа – 2,8150 лари, в «Либерти банке» покупка одного доллара стоит 2,92, а продажа – 2,82 лари, в «ПроКредит банке» покупка одного доллара стоит 2,96, а продажа – 2,76 лари, в «Кредо банке» покупка одного доллара стоит 2,8770, а продажа – 2,8580 лари, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным сайта investing.com, с 1 апреля по 14 июня курс лари снизился на 7,5%.

Это не связано с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил в эфире телеканала "Мтавари архи" замминистра финансов Георгий Кикауридзе. "У страны достаточно резервов, чтобы совершать такие одноразовые операции в случае необходимости. Это произошло не из-за принятия закона, а из тех ожиданий – сложилось определенное давление, и это будет краткосрочно и не окажет фундаментального влияния на экономику страны", - сказал замминистра, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Падение курса лари обусловлено внутренними факторами – политической ситуацией - и не связано с экономической ситуацией, считает доктор экономических наук Михаил Токмазишвили.

По его словам, впервые в новейшей истории Грузии на курс лари воздействуют политические факторы, а до этого оказывали влияние укрепление доллара или другие экономические причины.

Меняется торговый и политический курс Грузии, и в нем видят опасность

"Меняется торговый и политический курс Грузии, и в нем видят опасность, поэтому снижают количество вложений или отходят от лари, и это воздействует на падение его курса. Европейцы находятся в сложной ситуации – они хотят повлиять на Грузию, помочь инвестициями, но официальный курс настолько меняется, и появилась большая надежда на вложение китайских, иранских или других инвестиций. Сложно прогнозировать, как они будут действовать. Европейцы точно сократят свои инвестиции, которые они вкладывали для развития инфраструктуры", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению экономиста, на укреплении лари скажется летний поток туристов, но в долгосрочной перспективе лари продолжит падать. Это повлияет на рост цен на продукты питания и предметов первой необходимости, отметил он

Экономист Демур Гиорхелидзе назвал «мизерными» европейские инвестиции в грузинскую экономику. В основном, по его словам, это бренды и парфюмерия, но они не оказывают большого влияния на экономику.

"Они сами получают большие прибыли, потому что ненормальные цены по сравнению с европейскими. Они получают такую прибыль, которая им и не снилась в Европе или каких-либо других странах", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, изменение курса лари вызвано неисполнением парламентом своих функций по контролю за кредитно-денежной политикой Национального банка, так как Нацбанк «прекрасно обслуживает пару финансовых групп» во власти, и изменение курса лари «служит определенным целям».

"Падение курса лари происходит несколько раз в год, и это поддержано финансовой группой во власти. Они зарабатывают миллионы из воздуха", - сказал Гиорхелидзе.

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