Вазген Манукян осужден по делу о призывах к смене государственного строя

14 июня 2024, 02:05

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Суд приговорил бывшего премьер-министра Армении Вазгена Манукяна к штрафу по делу о публичных призывах к смене конституционного строя в стране.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Некоторые из этих акций переросли в стычки с полицией. Один из лидеров оппозиции, первый премьер Армении (1990-1991 годы), член оппозиционного Национального конгресса Вазген Манукян, призывал протестующих блокировать улицы и парализовать работу госучреждений.

Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян, возглавивший протестное движение с требованием отставки Никола Пашиняна после поражения в осенней войне, приговорен к штрафу на сумму около тысячи долларов.

О решении суда сообщается на официальной странице Манукяна в Facebook*.

"Суд признал Вазгена Манукяна виновным и оштрафовал на 400 тысяч драмов (почти одна тысяча долларов). Защита обжалует вердикт суда", - отмечено в публикации, которую перевел корреспондент “Кавказского узла”.

Манукян обвинялся в публичных призывах к смене конституционного строя в Армении, во время следствия и суда он находился под подпиской о невыезде.

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