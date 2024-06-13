Умер один из пострадавших при взрыве газа на заправке близ Еревана

13 июня 2024, 21:34

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Пострадавший при взрыве на газозаправочной станции, расположенной на трассе Ереван-Севан умер в больнице. Еще один пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние четырех пострадавших оценивается как удовлетворительное, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", состояние четырех пострадавших при взрыве и пожаре на АЗС около Еревана улучшилось, еще двое остаются в реанимации ожогового центра, сообщил сегодня Минздрав. Власти требовали закрытия этой заправки из-за проблем с безопасностью, рассказал губернатор Котайкской области.

Взрыв и пожар произошли вечером 6 июня на автозаправочной станции на трассе около Еревана. Пострадали семь человек. Одного из них врачи отпустили после оказания помощи, шестеро были госпитализированы в Национальном ожоговом центре.

О смерти пострадавшего при взрыве на газозаправке на севанской трассе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в пресс-службе Минздрава Армении.

По словам представителя ведомства, пострадавший находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"В реанимации находится еще один пострадавший, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Состояние здоровья остальных четверых пострадавших удовлетворительное", - отметил сотрудник пресс-службы.

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