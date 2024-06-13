Поселок Хасанья. Фото корреспондента "Кавказского узла"

13 июня 2024, 13:43

Жители поселка Хасанья потребовали решить проблему с протекающей канализацией

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Улицы поселка Хасанья, входящего в городской округ Нальчика, заливает нечистотами из-за проблем с канализацией, но никто не берется за ее решение уже несколько лет, заявили местные жители в видеообращении к властям.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года жители Хасаньи жаловались, что ремонт дороги на главной улице поселка затянулся, и это создает проблемы пешеходам. Власти тогда объяснили длительную реконструкцию дороги сложностью рельефа и проблемами с подрядчиком.

Видео о ситуации в селе Хасанья (Нальчик) опубликовано сегодня на YouTube-канале "Сделано в КБР". 

Жители улиц Офицерская и Победы на видео рассказали, что уже устали жить в таких условиях. "Мы уже просто устали. Не знаем, к кому еще обращаться по поводу засорения канализации. Это просто невозможно. Стоит вонь, полная антисанитария. Все эти нечистоты идут во дворы к людям. Просто невыносимо", - говорит одна из местных жительниц.

"У меня угловой дом. Все это затекает и под навес, и в подвал. Выйти из дома просто невозможно, - рассказала другая местная жительница. - Недавно я уехала по делам в Краснодар, вернулась, а у меня в подвале по колено стоит вода. Начала вызывать машину из водоканала, мне говорят: вы не на балансе, мы не приедем. Я через жалобы еле-еле их вызвала. А за свой счет мы регулярно чистим. Хотя платим за канализацию".

В условиях постоянной вони и потока нечистот живут много семей с детьми и стариками, говорят жители. "Но никого это не волнует. В первую очередь страдают два угловых дома. Весь двор в канализации. Не войти во двор, из дома не выйти. И каждый ребенок должен через это все проходить, - жалуются женщины. - Все нагревается на жаре и стоит ужасный запах. А зимой у нас здесь ледник".

По словам местных жительниц, проблемная ситуация возникла уже давно, не реже одного раза в месяц канализация переполняется и вытекает на улицу, но люди никак не могут добиться решения это проблемы.  "Сколько в водоканал мы не обращались, ничего не можем от них добиться. Пока мы не начинаем с ними ругаться, они даже не присылают ассенизаторскую машину. Деньги мы платим отдельно за канализацию регулярно, но дозвониться до ответственных служб невозможно и никто ничего не ремонтирует", - сетуют жители.

После того, как однажды канализация тут текла больше недели, дорога полностью пришла в негодность. "В мае при помощи администрации Хасаньи нам удалось выровнять дорогу. Но теперь ситуация повторяется, и если так продолжится, то через месяц дороги опять не будет", - говорит одна из жительниц Офицерской

Местные жители также рассказали, что строительство канализации было проведено за их счет. "Сами собрали деньги, провели канализацию за свои", - говорят они.

В подобной ситуации находятся и жители улиц Кизиловая и Узбекская. "Канализация все время вытекает. Канализацию в село мы поставили сами. Регулярно платим за стоки, но ее все время прорывает. Мы вызываем, но никто не приходит и не пробивает. Сколько раз уже за свой счет чистили. А детям не объяснишь, что это канализация. Они думаю - вода, и играют с ней. Коровы и другие животные пьют эту воду", - рассказали местные жительницы.

Канализационные стоки текут также по центральной улице Аттоева через улицу Братьев Рахаевых, где стекают в родник, который несет эти канализационные воды до реки Нальчик, отмечает автор видео.

Жители Хасаньи обращаются к мэру Нальчика и главе республики с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и принять меры в ближайшие сроки. Далее они намерены обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

По данным на 13.40 мск  видео "Жители Хасаньи задыхаются от запаха канализации / Нальчик, водоканал" на YouTube-канале "Сделано в КБР" набрало 361 просмотр и 15 комментариев. На канал подписаны 44,9 тысяч пользователей.

"Я как жительница села Хасанья хотела бы спросить у водоканала! Более 2 месяцев течёт вода на улице Дружбы, более месяца протечка на улице Леонова, почему вообще не реагируют на наше обращение?!", - написал в комментариях пользователь @user-mq8zf9px7p.

"Это просто ужас!, - комментирует пользователь @user-kp9hg5li1g. - Если с нарушениями сделана канализация, бесполезно чистить, это все надо менять. Депутаты ау, вы народные избранники или как? Шевелитесь уже. Хватит штаны протирать! Вы должны до власти доносить проблемы народа и решать эти вопросы".

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Примечание:

"Главный архитектор Нальчика снят с должности", "Юрист назвал законными земельные требования жителей Вольного аула", "Жители Вольного аула призвали власти республики проконтролировать распределение земли".

Автор: "Кавказский узел"

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