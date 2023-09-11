Жители Хасаньи призвали ускорить ремонт дороги

11 сентября 2023, 20:02

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Ремонт дороги на главной улице поселка Хасанья в Нальчике затянулся, и это создает проблемы пешеходам, заявили местные жители на встрече с чиновниками. Мэр Нальчика и глава Кабардино-Балкарии объяснили длительную реконструкцию дороги сложностью рельефа и проблемами с подрядчиком.

Около 50 жителей поселка Хасанья, которое входит в городской округ Нальчик, сегодня утром пришли к Дому правительства в Нальчике и призвали чиновников ускорить затянувшуюся реконструкцию главной улицы поселка, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте схода.

С начала года в поселке идет ремонт дорог, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Хасаньи Зоя Алтуева. "Начали копать дороги. Конечно, это хорошо, проводят воду, меняют водопровод, который был построен в 1966 году, и его нужно было менять. Прокладывают новую канализационную трубу. Но работа продвигается медленно. Перекопали улицы – ни заехать, ни выехать. Между тем по этой дороге ездит вся Хасанья, и весь Советский район. Кроме того, если что случится, «скорая помощь» не сможет заехать", - сказала она.

Пожилая женщина добавила, что из-за перекопанных тротуаров не может ходить пешком и вынуждена пользоваться маршруткой. "У меня пенсия всего 13 400 рублей, и мне платить за проезд 25 рублей накладно", - сказала она.

К собравшимся пришел мэр Нальчика Таймураз Ахохов и предложил пяти представителям собравшихся пройти в общественную приемную Дома правительства. Собравшиеся возразили, потребовав, чтобы или мэр ответил на их вопросы прямо на площади, или пустил в помещение всех. После этого всех пригласили в один из залов Дома правительства.

На встрече житель Хасаньи Хаджимурат Гадиев спросил, как долго еще будет продолжаться реконструкция улицы Аттоева, назвав ситуацию «безобразием».

Мэр рассказал, что ремонтные работы начались лишь в феврале, позже намеченного срока. Он привел в пример улицы Нальчика, которые также долго ремонтировались – Кирова и Шогенцукова. На их ремонт ушло по 1,5 года, потому что велась замена коммуникаций, сказал Таймураз Ахохов.

"Улица Аттоева - очень сложная улица из-за рельефа, поворотов, и самое главное – все коммуникации села проходят по этой улице, там и канализация, и вода, и газ, и свет. Все очень сложно – что-то одно делаем, другое цепляем, потом чиним", - объяснил он причины затянувшегося ремонта.

Мэр добавил, что коммуникации - собственность города, а дорогу прокладывает Минтранс, и есть проблемы с координацией действий между двумя ведомствами. "Но это наши проблемы", - сказал Ахохов.

Он пояснил, что изначально был предусмотрен трехмесячный срок работ, но объект оказался слишком сложным. "Прекрасно понимаю, что это – главная артерия села, но по-другому не получается", - пояснил он. На требование назвать конкретные сроки завершения ремонта Таймураз Ахохов ответил: «Конец ноября».

Присутствующие выразили сомнение в том, что обещание будет исполнено. "Такими темпами ни к концу ноября, ни даже к новому году ремонт не закончится", - сказал один из присутствующих мужчин.

Другой участник встречи указал, что уже проложенный водопровод при прокладке асфальта повредили в нескольких местах, а где-то уложенный грунт разрыли заново из-за того, что он оказался не соответствующим стандарту.

Позже к участникам встречи пришел глава республики Казбек Коков. Он поблагодарил их за терпение и сообщил, что "подрядчик оказался непорядочным", а денег было выделено достаточно. "Мы туда направили 90 миллионов рублей", - отметил глава региона и пообещал, что всю технику, которая есть в республике, направит на реконструкцию дороги, и она будет завершена в кратчайшие сроки.

Одна из женщин попросила Кокова назвать конкретный срок завершения ремонта дороги, пояснив, что детям проблематично добираться до школы. Казбек Коков ответил, что конкретные сроки назовет позже.

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