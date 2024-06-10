Крушение самолета в Калмыкии. Фото: Южная транспортная прокуратура/Telegram

10 июня 2024, 12:34

Пилот госпитализирован после крушения самолета в Калмыкии

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Легкомоторный самолет потерпел крушение во время сельхозработ в Калмыкии, пилот госпитализирован с травмами.

Инцидент произошел сегодня утром в 10 километрах от поселка Хар-Толга Яшкульского района Калмыкии, когда пилот сверхлегкого самолета СП-30 выполнял "авиационно-химические работы" на сельхозучастке, сообщило на своем сайте Западное межрегиональное транспортное управление СКР.

"Произошло столкновение крыла воздушного судна с электрическим столбом. В результате этого самолет потерпел крушение, а пилот с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу", - говорится в публикации.

Начата доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия и выясняют условия и причины инцидента, отмечается в сообщении.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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