Участник акции неповиновения в Ереване обвинен по делу о хулиганстве

07 июня 2024, 01:33

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19-летний сторонник оппозиции отправлен под домашний арест по обвинению в групповом хулиганстве во время акции с перекрытием дорожного движения в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая в Ереване противники делимитации армяно-азербайджанской границы заблокировали ряд улиц, требуя отставки премьер-министра. Представители оппозиции заявили, что в акции протеста около здания правительства в Ереване принимают участие около 4,5 тысячи человек, МВД сообщило о задержании девяти человек.

Сторонники протестного движения в ходе акции неповиновения повредили автомашину, обвинение в групповом хулиганстве, сообщил Следственный комитет Армении на своей странице в Facebook*.

Согласно версии следствия, утром 13 мая демонстранты перекрыли улицу мусорными баками. Когда один из водителей, перевозивший детей в школу, попытался объехать препятствия, участники акции нанесли удары по его автомобилю.

Оперативникам удалось установить личность только одного из участников происшествия, 19-летнего юноши. Обвинение ему предъявлено по статье о хулиганстве в составе группы (часть 2 статьи 297 УК Армении).

«Следствие по его части окончено, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены надзорному прокурору для передачи в суд. Мерой пресечения для юноши избран домашний арест», - сказано в публикации ведомства.

В пресс-службе Следственного комитета добавили, что розыск других участников инцидента продолжается.

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