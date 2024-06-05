Десятки человек пришли поддержать в суде Свидетельниц Иеговы* из Элисты

05 июня 2024, 14:36

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Более 20 человек из разных регионов приехали на прения по делу трех Свидетельниц Иеговы* из Элисты, обвиненных в экстремистской деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая подсудимые Кишта Тутинова, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова в суде отвергли обвинения в экстремистской деятельности, заявив, что пользовались конституционным правом исповедовать любую религию.

В марте 2023 года суд в Элисте отправил Свидетельницу Иеговы* Кишту Тутинову под домашний арест по обвинению в организации экстремистской деятельности. Еще две местные жительницы, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова, сначала проходили свидетелями по делу, но в декабре 2023 года им было предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации. Дело было передано в суд в феврале 2024 года. Тутиновой грозит до десяти лет заключения, а Халгаевой и Меньковой - до шести лет. При этом никто из допрошенных в суде по ходатайству обвинения не подтвердил, что Кишта Тутинова, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова допускали экстремистские высказывания.

Десятки человек пришли на заседание суда, на котором запланированы прения и выступления подсудимых с последним словом. У здания суда собрались около 25 слушателей, в зал пустили 21 человека, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Перед заседанием люди, собравшиеся у здания суда, рассказали, что приехали из разных регионов страны. При этом между собой они общались охотно и радостно, а с корреспондентом "Кавказского узла" крайне неохотно. Лишь одна женщина, представившаяся Натальей из Ставрополя, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что приехала поддержать подсудимых. Остальные молча отворачивались или говорили, что не будут общаться.

Сами подсудимые также не стали общаться. Как пояснила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кишты Тутиновой Евгения Смелова, её подзащитная очень волнуется перед выступлением с последним словом и не готова пока общаться со СМИ.

Напомним, дело Тутиновой, Халгаевой и Меньковой стало первым в Калмыкии уголовным делом против Свидетелей Иеговы* после решения Верховного суда России о ликвидации религиозных организаций.

В апреле 2017 года Минюст добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных людей исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен верующих. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.