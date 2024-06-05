Гибель людей на верфи напомнила о проблеме охраны труда в Азербайджане

05 июня 2024, 00:57

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Ответственность за гибель людей во время работ на судоремонтном заводе несет работодатель, а несчастные случаи на море часто происходят из-за экономии предприятий на модернизации производства, указали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня пять человек насмерть отравились газом во время работ на плавучей верфи завода по ремонту и строительству судов "Зых", которым владеет "Азербайджанское Каспийское морское судоходство". Еще два моряка госпитализированы.

Два человека, которые были госпитализированы в отделении токсикологии Клинического медицинского центра в Баку, после оказания первичной помощи были отправлены домой на амбулаторное лечение, сообщил 4 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана.

Отравление оказалось неопасным для здоровья, отметил сотрудник ведомства. При этом он воздержался от ответа на вопрос, каким газом люди отравились, сославшись на отсутствие информации.

Расследованием происшествия занялась Генеральная прокуратура Азербайджана. По факту гибели от отравления газом пяти работников завода по ремонту и строительству судов "Зых" возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) УК Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз по делу совместно с профильными государственными учреждениями, сказано в заключение пресс-релиза. В пресс-службе воздержались от других комментариев дополнительно к изложенному в официальном сообщении, сославшись на "продолжение следствия".

Вина и ответственность за гибель моряков лежит на работодателе, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

"За жизнь и здоровье работников, согласно законодательству Азербайджана, однозначно ответственен работодатель, то есть соответствующие должности лица предприятия. Они обязаны обеспечить безопасные условия труда. Общественный контроль, согласно статье 236 Трудового кодекса страны, осуществляют профсоюзы. Однако в Азербайджане на предприятиях профсоюзы являются придатком администрации, а общереспубликанская организация является наследием советского прошлого. Государственный контроль же за соблюдением правил по охране труда осуществляет трудовая инспекция, которая никаких мер не предпринимает против крупных компаний. В итоге никто не несет ответственности за гибель и ущерб здоровью людей – ни работодатель, ни контролирующие органы", – рассказала Гахраманлы.

Порой самих же жертв виновными выставляют.

По ее словам, безнаказанность за гибель людей на производствах приводит к новым трагическим несчастным случаям. "Работы на море влекут особые риски и требуют повышенных мер безопасности. Однако у нас этому уделяют очень мало внимания. Морские эстакады на нефтяных промыслах устаревшие. Нефтяников транспортируют на платформы старыми вертолетами, произведенными 50-60 лет тому назад, ветхими судами. Один из таких кораблей, перевозивших в январе этого года нефтяников, потерпел бедствие, благо подоспели другие корабли и спасли нефтяников. А если поблизости не было бы других судов? В результате халатности, беспечности, алчности руководителей периодически происходят трагедии. В декабре 2015 года 30 нефтяников погибли на морском месторождении "Гюнешли" в результате пожара. Спустя год в декабре 2016 года на нефтесборном пункте в Каспийском море десять нефтяников пропали в морской пучине после обрушения эстакады. Были другие случаи гибели людей на морских платформах. Но никто до сих пор, ни одно должностное лицо за происшествия, повлекшие человеческие жертвы, даже гибель десятков людей, не был наказан. Некоторым даже это не помешало впоследствии в повышении должности. Причина всего этого в коррупции, непотизме. Порой самих же жертв виновными выставляют. К примеру, если человек упал в ветреную погоду, когда не должен был работать по инструкциям охраны труда на открытом воздухе, пишут, что он погиб, потому что был в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала Гахраманлы.

Вместе с тем она отметила, что семьям погибших выплачиваются компенсации. «Семьям жертв выплачивают компенсации. К примеру, в случае пожара на "Гюнешли" семьям погибших выплатили достаточно высокие компенсации, трудоустроили их взрослых детей. Однако эти компенсации ничто по сравнению с тем, какие средства необходимо вкладывать в модернизацию инфраструктуры, меры безопасности. Но коррумпированные чиновники думают не о людях, а о своем кармане", - отметила Гахраманлы.

При этом она обратила внимание на то, что "порой общественности не предоставляется информация о причинах аварий и гибели людей". "От людей порой скрывают причины и обстоятельства произошедшего. Возьмем последний случай с гибелью людей от отравления газом в плавучем доке. Не предоставляется официальной информации - что, какой газ послужил причиной отравления. По неофициальной информации, причиной удушья людей стала утечка из газовых баллонов, используемых при сварочных работах. Скорее всего, использовался старый аппарат. А ведь судоходная компания – богатая организация, у них есть возможности для поддержания оборудования на надлежащем состоянии, своевременного его обновления", - отметила Гахраманлы.

Вопрос выплат компенсаций семьям погибшим в результате несчастных случаев на производстве регулируется законом "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области трудового права, много лет привлекаемый в проекты гражданского общества Азербайджана Азер Гулиев.

По его словам, с 2010 года работодатели в Азербайджане обязаны страховать работников на опасных и вредных производствах. "К этой категории относятся работники, занятые на производствах и оказании услуг в море", - отметил эксперт.

По его словам, суммы компенсаций подсчитываются по сложной системе, в основу формулы которой закладываются размеры зарплаты, объем заработного фонда предприятия, отчисления работодателя в фонд страхования. Однако, по словам эксперта, в итоге получается, что семья погибшего получает единовременное пособия в размере годовой зарплаты погибшего. Кроме того, если в его семье есть несовершеннолетние дети, то до достижения ими 18-летия выплачиваются пособия по потере кормильца по повышенному коэффициенту.

Эксперт отметил, что в отдельных случаях, работодатель может выплатить компенсации дополнительно к страховым выплатам. По его словам, такая практика применялась в госнефтекомпании Азербайджана SOCAR. При этом юрист считает, что на плавучем доке, где работы выполняются в море и присутствуют особые риски для безопасности, должны были быть предусмотрены повышенные меры по охране труда. "В условиях отсутствия информации сложно сказать, что послужило причиной трагического происшествия, но ясно одно – ответственность за безопасность людей несет работодатель, как юридическое лицо, и конкретные его должностные лица", - сказал юрист Гулиев.

На заводе по ремонту и строительству судов "Зых" отказались от комментариев и рекомендовали обратиться в головное предприятие ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское судоходство". Представители судоходной компании оказались не доступны для комментариев.

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