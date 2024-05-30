Протестующие попытались заблокировать автомобилями улицы в Ереване

30 мая 2024, 10:36

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Участники акции протеста, выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, использовали автомобили для блокировки улиц в Ереване, создав существенные помехи движению.

Как информировал "Кавказский узел", в Ереване около здания правительства проходит акция протеста противников делимитации армяно-азербайджанской границы. Между силовиками и протестующими произошло несколько стычек.

Сторонники и члены движения "Тавуш во имя родины" попытались сегодня в знак протеста заблокировать некоторые улицы в Ереване. После этого силовики приняли решение принудительно разблокировать улицы. Они применили спецтехнику, чтобы убрать машины и освободить проезжую часть, информировало в своем телеграм-канале ИА "Новости Армения".

Протестующие создали существенные помехи для движения транспорта, в результате движение практически по всем улицам центра Еревана парализовано, передал News.am.

Напомним, 27 мая на акциях протеста в Ереване 226 человек были задержаны по обвинению в неподчинении силовикам. Протестующие пожаловались на чрезмерное применение силы полицией. Днем ранее, 26 мая, участники митинга в Ереване поддержали Галстяна, который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Требование внеочередных выборов может существенно увеличить число сторонников архиепископа, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

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