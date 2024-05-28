28 мая 2024, 13:01

Волонтер из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

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Житель Баксанского района Владимир Вдовенко убит во время атаки беспилотника.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая стал известно, что житель Кабардино-Балкарии Максим Ларионов убит в зоне боевых действий. Общее число убитых бойцов из Кабардино-Балкарии, о которых информировали власти, достигло 145. "Кавказскому узлу" известны имена 128 из них, о еще 17 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

О смерти Владимира Вдовенко стало известно из сообщения в телеграм-канале главы администрации района Артура Балкизов️️️️а.

Владимиром Вдовенко, уроженец села Кременчуг-Константиновское, занимался волонтёрской деятельностью. Ему было 30 лет и с первых дней специальной военной операции доставлял помощь военнослужащим в зону СВО. 16 мая при доставке очередного груза для военнослужащих в результате удара беспилотника он был убит, следует из публикации.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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