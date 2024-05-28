Власти Славянска-на-Кубани добиваются сноса храма священника Пивоварова

28 мая 2024, 04:03

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Чиновники Славянска-на-Кубани обратились в суд с требованием обязать архиепископа Виктора Пивоварова, оштрафованного ранее по уголовному делу о дискредитации армии, снести Свято-Покровско-Тихоновский храм. По их данным, храм построен на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что в Славянский горсуд поступило дело архиепископа Виктора Пивоварова, обвиненного в повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы). 8 апреля он был оштрафован на 150 тысяч рублей. Пивоваров заявил, что не признает себя виновным, но оспорить штраф отказался.

28 декабря 2023 года стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине. 30 декабря 2023 года Пивоваров связал свое уголовное дело с посланием верующим.

Власти Славянская-на-Кубани обратились в суд с требованием обязать владельцев Свято-Покровско-Тихоновского храма, который относится к Российской православной церкви, снести культовое сооружение, пишет 27 мая "ОВД-Инфо"*.

На сайте церкви сообщается, что администрация Славянского городского поселения Славянского района подало иск в суд "о сносе самовольного строительства". В исковом заявлении говорится, что в январе этого года в городскую администрацию поступило представление из Славянского межрайонного следственного отдела "об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления". В тексте представления говорится, что ответчик Виктор Пивоваров негативно относится к деятельности государственных органов Российской Федерации, в упомянутом храме осудил проведение спецоперации на Украине, причем его речь была записана и выложена в интернет.

В ходе обыска по месту жительства Пивоварова, который прошел в октябре 2023 года, было установлено, что на земельном участке с разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство на самом деле находится Свято-Покровско-Тихоновский храм, переоборудованный из частного домовладения, где проводятся церковные службы. Это свидетельствует, в том числе, о "недолжном исполнении своих должностных обязанностей сотрудниками муниципального земельного контроля администрации города Славянск-на-Кубани".

В связи с этим следствие потребовало привлечь виновных чиновников к дисциплинарной ответственности. После этого местные власти обратились в суд с требованием обязать Пивоварова снести храм за свой счет в течение тридцати дней после вступления судебного решения в силу. Суд решение пока не вынес.

Церковь сообщает, что храм был построен в 1993 году, прошел многочисленные проверки различных органов власти, которые не предъявляли претензий.

Напомним, в марте 2023 года Славянский горсуд оштрафовал Пивоварова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта 2023 года архиепископ подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Он решил не обжаловать решение суда.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Российская православная церковь (РосПЦ) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и в других странах, в основном на территории бывшего СССР. Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским патриархатом и ни с одной из поместных православных церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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