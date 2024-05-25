Ограничения на публикации в соцсетях вызвали вопросы у педагогов в Азербайджане

25 мая 2024, 14:50

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Минобразования Азербайджана обновило правила поведения работников учебных заведений и запретило публиковать в соцсетях критику в адрес коллег и школ. Власти ужесточили правила, но не конкретизировали, что именно считают критикой, указали педагоги.

Коллегия министерства науки и образования Азербайджана 15 мая заменила действующие "Правила этического поведения преподавателей" на новые "Правила этического поведения дающих образование", расширив сферу действия корпоративного устава с преподавателей на всех работников учебных заведений.

В новом документе рекомендация "избегать общественных обсуждений и критики коллег и любого учебного заведения" распространяется также на публикации работников в соцсетях. Кроме того, в правилах указано, что работник может отказаться выполнять незаконное, по ему мнению, распоряжение начальства и потребовать письменное указание. Еще одним из нововведений стал запрет всем работникам курить на территории учебных заведений, передал корреспондент "Кавказского узла".

Преподаватель географии в профессиональном колледже города Гах Намик Манташев отметил низкую осведомленность преподавателей о предыдущих правилах от 2014 года. "Не слышал, чтобы исполнение предыдущих правил было жестким условием нашей работы и кто-то наказан за невыполнение. Наверное, отношение к новым правилам будет такое же", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время Намик Манташев обратил внимание на запрет критиковать в соцсетях сотрудников, руководство и школу. "Но нет критериев того, где начинается критика, о чем можно распространять информацию и что четко под запретом. Много неясности. Пишут, что нельзя распространять информацию, порочащую школу. Какая информация порочит, какая нет? Непонятно. Я часто выступаю в социальных сетях. Теперь не пойму - смогу ли продолжать активную гражданскую позицию?" – сказал педагог.

При этом Манташев одобряет часть правил о том, что надо бороться с коррупцией, выступать против неправильных решений руководства, требуя, чтобы приказ поступил в письменном виде.

Преподаватель из Баку Сурия Гасанова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не читала новые правила, но слышала о них от коллег. Она обратила внимание, что критика в адрес учебных заведений поступает и от родителей учеников. "Критикой школ, с выставлением видеозаписей в сетях, занимаются ученики и родители. А с ними как будут бороться?" – задалась вопросом Сурия Гасанова.

Учитель Фариз Рзаев в свою очередь поддержал ужесточение правил. "Ничего особенного, так всегда было. А кто [из педагогов] курит рядом с учениками? Мы всегда находили для этого другое место, в стороне от школы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы преподаватели могли решать проблемы внутри школы, без обсуждения в соцсетях, они и не прибегали бы к социальным сетям, указал политический аналитик Чингиз Султансой.

Он раскритиковал введение "репрессивных пунктов" в отношении тех, кто "выносит сор из избы". "Для исправления трещины на стене дома надо исправлять дом, а не замазывать недостаток, скрывая его и создавая причину развала сооружения", - описал Султансой свое отношение к новым правилам.

Министерство науки и образования не опубликовало разъяснения нюансов новых требований и описание механизма контроля за их выполнением, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ведущий советник Апшерон-Хызинского регионального управления образования Элшан Мамедов охарактеризовал правила в положительном ключе, сказав, что новый текст продолжает установки прежнего.

Он обратил внимание, что иногда в школах нарушались правила субординации: прежде чем подавать официальную жалобу, учителя считали более удобным писать о проблеме сначала в социальной сети. "Иногда учитель снимает и делится определенными видео о каком-то другом учителе. Это, конечно, неправильно. Нельзя таким способом подрывать репутацию учебного заведения", - сказал представитель властей корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мамедова, оценку поведения подчиненных дает руководитель учебного заведения, он и отвечает за соблюдение правил работниками и имеет право на дисциплинарное наказание нарушителя. "Невыполняющие настоящие правила и трудовой договор работники сферы могут привлекаеться к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым законодательством", - добавил Элшан Мамедов.

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