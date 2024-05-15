США пригрозили властям Грузии санкциями в случае угрозы для демократии

15 мая 2024, 06:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Соединенные Штаты Америки возмущены негативной риторикой властей Грузии и готовы пересмотреть с ними отношения вплоть до введения санкций в случае, если в процессе принятия закона об иноагентах будут нарушены нормы демократии и применено насилие в отношении участников акции протеста, заявил помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии 84 голосами "за" приняли в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на фоне акции протеста, проходящей перед зданием Национального собрания.

Представитель Госдепартамента США Джеймс О'Брайен, который приехал в Грузию 14 мая, заявил, что Вашингтон может пересмотреть предоставление финансовой помощи США, если власти Грузии не сменят риторику в отношении Штатов, пишут "Новости-Грузия".

По словам О'Брайена, США планируют предоставить властям Грузии 390 миллионов долларов в качестве помощи. Половина из них являются военной помощью, около трети направлены на развитие экономики, столько же - на "строительство демократических институтов и гражданского общества". Но этот вопрос может быть пересмотрен, если власти Грузии не перестанут отзываться о США как о противниках, а не партнерах.

О'Брайен также прокомментировал закон об иноагентах. По его словам, если он "не будет соответствовать нормам ЕС и произойдут подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов", то США введут ограничения, "будь то финансовые ограничения или ограничения на поездки для отдельных лиц и членов их семей".

По словам представителя Госдепа, будут последствия, если закон вступит в силу в нынешнем виде. Он отверг доводы премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что подобные слова являются принуждением. По словам О'Брайена, Грузия собирается вступать в Евросоюз и НАТО, а у этих организаций имеются определенные стандарты, которые следует соблюдать, пишет "Грузия-Онлайн".

Представитель Госдепартамента отметил, что большинство жителей Грузии за европейский путь страны, и если закон будет изменен в соответствии с европейскими стандартами, то это укрепит партнерство с Грузией, а не разрушит его. "Что, как я чувствую, происходит сейчас", - добавил О'Брайен.

Он также отметил, что фактический лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отказался встречаться с ним под предлогом того, что он находится под "фактическими санкциями". О'Брайен заявил, что в настоящее время на Иванишвили нет никаких санкций. "Для такого влиятельного человека быть столь дезинформированным - это шокирует и разочаровывает", - отметил он.

В конце своего брифинга О'Брайен выразил надежду, что Грузия продолжит путь к ЕС и НАТО. Если же нет, то он пообещал вернуться "к этим темам очень скоро".

Напомним, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта". 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором. 13 июня юридический комитет парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Противники законопроекта об иноагентах пояснили, что этот проект закона, по их мнению, угрожает европейскому будущему Грузии и противоречит Конституции.

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.