Отзыв посла Франции из Азербайджана вызвал критику в Баку

17 апреля 2024, 11:50

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Франция отозвала своего посла из Азербайджана, обвинив Баку в ущербе отношениям между двумя государствами. МИД Азербайджана в ответ заявил о предвзятости Парижа, поддерживающего Ереван.

Как писал "Кавказский узел", сенат Франции 17 января в своей резолюции потребовал от правительства страны и международных структур введения санкций против Азербайджана за действия в Нагорном Карабахе, которые привели к исходу оттуда местных жителей. Сенаторы, в частности, призвали ввести эмбарго на импорт нефти и газа. Парламент Азербайджана в ответ пригрозил симметричными мерами. Заявление парламента осложнило отношения Баку и Парижа, но санкционной войны ожидать не стоит, указали тогда азербайджанские аналитики.

Франция отозвала своего посла Анн Буайон из Азербайджана, заявил 16 апреля французский МИД. Посол отозван для консультаций "в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих ущерб отношениям между нашими двумя странами", говорится в сообщении на сайте МИД Франции.

"Франция вновь заявляет о своей поддержке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при уважении международного права и территориальной целостности двух стран", - указано в публикации.

МИД Азербайджана отверг обвинения в "односторонних действиях Баку, наносящих ущерб двусторонним отношениям", заявив, что действия и официальные заявления Азербайджана были ответом на деструктивную деятельность Франции. "Несмотря на то, что Франция около 25 лет выполняла посредническую роль в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта с согласия Баку, после войны 2020 года Париж стал предпринимать откровенно антиазербайджанские шаги", - заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Со стороны Азербайджана "двери для диалога были всегда открыты", подчеркнул Гаджизаде. "Шаги, предпринимаемые Францией в особенности в последние 3,5 года, всерьез подрывают усилия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета и территориальной целостности и способствуют росту напряженности ситуации", - указал он.

По словам представителя МИД, Франция неоднократно инициировала документы против Азербайджана в международных структурах, и это подтверждает необоснованность претензии этой страны на беспристрастное посредничество.

"После войны 2020 года в результате нагнетаемой азербайджанофобии во Франции неоднократно были инициированы атаки на посольство Азербайджана, зданию дипмиссии был причинен ущерб. Был совершен акт вандализма над памятником азербайджанской поэтессе Хуршид бану Натаван в городе Эвиан. Непредотвращение этих шагов правительством Франции является составной частью антиазербайджанской кампании Франции", - отметил Гаджизаде, добавив, что "масштабное вооружение Францией Армении, поощрение Парижем ее милитаризации не способствуют миру в регионе".

В ноябре 2023 года Франция поставила Армении более 20 бронеавтомобилей в рамках соглашения, заключенного в Париже в октябре того же года. МИД Азербайджана заявил, что эта поставка укрепила военный потенциал Армении, что может помешать установлению мира в регионе. В декабре 2023 года сенат Франции сообщил, что в 2024 году Армении будет передана партия из 26 бронеавтомобилей. Опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики указали, что вооружение из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану.

Отзыв посла Франции из Азербайджана является новым витком в ухудшении двусторонних отношений, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"Периоды дипломатической напряженности в отношениях двух стран были и ранее. В частности, не раз вызывались «на ковер» послы, направлялись ноты протеста. В конце прошлого года стороны взаимно выслали дипломатов. Но отзыв посла для консультаций, если мне не изменяет память, происходит впервые", - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

26 декабря 2023 года стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Власти Франции выслали из страны двух азербайджанских дипломатов в качестве ответной меры на действия Баку. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Одной из причин ухудшения отношений между Францией и Азербайджаном является взятие Парижем на себя особой роли по защите интересов Армении, сказал Джуварлы. "Во Франции большая и политически активная армянская диаспора, у которой сильное лобби. Французские политики учитывают этот фактор, рассчитывая на поддержку армян на электоральных циклах", - пояснил он.

Другой причиной активности Франции аналитик назвал усиление геополитического соперничества на Южном Кавказе. "Франция, как и весь коллективный Запад, стремится вытеснить из региона Россию. Но при этом они делают ставку на Армению, и это, естественно, вызывает ответное противодействие Азербайджана. Сейчас Азербайджан после того, как восстановил свою целостность, стремится зафиксировать новую политическую ситуацию и заключить мир с Арменией. Однако в Армении надеются, что благодаря экономической и военной поддержке Запада, и прежде всего Франции, им удастся заморозить мирный процесс и в будущем заключить мир на более выгодных условиях, а если геополитическая ситуация позволит, то и попытаться взять военный реванш. Но это опасная политика, которая в любой момент может взорвать регион новой военной эскалацией", - сказал Джуварлы.

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