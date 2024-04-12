Азербайджанские аналитики отказались видеть издевку в видео с пожилым карабахцем

12 апреля 2024, 22:50

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В ролике из Карабаха не прослеживается умысла поиздеваться над пожилым армянином или признаков ксенофобии, это всего лишь попытка шутливо поговорить с человеком, отметили азербайджанские аналитики. Они считают, что права оставшихся в Карабахе армян не ущемляются.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей из Азербайджана опубликовали видео с насмешками над оставшимся в Степанакерте армянином. Мужчина, которого пытались дразнить авторы видео - инвалид с детства, после смерти всех родственников он жил одиноко, утверждают его соседи. В Карабахе остаются около десяти армян, которые утратили возможность звонить родным после вывода из Степанакерта офиса Красного Креста, заявили правозащитники.

Журналистка Линдси Снел опубликовала в соцсети X видео, снятое на одной из улиц Степанакерта. "Клянусь Аллахом, это армянин идет перед нами. Езжай, езжай", - говорит один из мужчин водителю. "Вот, смотри, убежал, испугался", - комментирует он действия мужчины. Далее сидящие в машине говорят с пожилым мужчиной с дороги по-армянски. В частности спрашивают его: "Как дела?". Мужчина отвечает неразборчиво. Сидящие в машине или один из них пытались имитировать армянский. Пожилой мужчина что-то отвечал им, не демонстрируя страха, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который перевел слова участников видео.

Глава азербайджанского Центра прав человека Эльдар Зейналов не нашел признаков издевательства над пожилым человеком в опубликованном в соцсетях видео. "Человек шел по середине проезжей части, услышав, что за ним едет машина, испугался. У него потерянный вид. Пассажиры машины решили его успокоить, остановились и спросили, как дела. Это только в большом городе могут не обращать внимание на стариков, которые, может быть, потерялись и нуждаются в помощи. А в Карабахе и вообще в сельской местности остановятся и спросят, не нужно ли чего аксакалу. А смех касается ситуации, когда человек выскочил на проезжую часть. Обычно в таких случаях водители, в зависимости от их характера, могут или обругать пешехода, или пошутить с ним (не над ним). Я мысленно поставил себя на место этого старика и не увидел в ситуации никакого издевательства. Армянская молодежь бросила этих стариков и, похоже, <в Армении> ждут любого намека на плохое с ними обращение, чтобы использовать это для своей пропаганды", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде также не увидел в видеоматериале признаков ущемления прав гражданского лица. "Это обычное, шутливое отношение к людям, не знающим местный язык. Такие диалоги могут быть в Баку, Лондоне, любой европейской столице. Неправильно расценивать этот диалог как ксенофобию или хулиганскую выходку на национальной почве", - сказал Исазаде.

По его данным, в Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла") и близких деревнях осталось 22 армянина. Все они учтены, с ними встречается Красный Крест, обеспечивает их лекарствами и другими необходимыми вещами. "Не знаю, какой у этих людей статус и гражданство", - добавил Исазаде.

Практически все жители Нагорного Карабаха вынужденно покинули свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. В феврале бывший омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил, что в регионе, перешедшем под контроль Азербайджана, осталось более 20 армян, отказавшихся покидать родные места. 29 марта миссия Международного комитета Красного Креста вывезла из Нагорного Карабаха в Армению супружескую пару, Саркиса Галстяна с супругой. По прибытии в Армению Галстян был обвинен в шпионаже.

Бывший офицер Минобороны Адалят Вердиев, который в апреле посетил Карабах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что, в частности, оставшиеся жить в регионе восемь человек свезены в комфортабельный трехэтажный жилой дом. Они живут в нем, обеспеченные всеми коммунальными условиями и питанием "на высоком уровне". С ними работают сотрудники министерства труда и соцзащиты Азербайджана. "Армянские утверждения о запрете выходить из дома неверны, жители свободны в передвижениях. Их собрали в одном доме для того, чтобы Министерство труда и социальной защиты населения могло обеспечивать их всем необходимым, а полиция гарантировала безопасность. Если бы эти люди жили разрозненно, в своих селах, было бы трудно обеспечивать скорой медицинской помощью и защитой от диких животных, в большом количестве заходящих сейчас в пустующие населенные пункты", - сказал Вердиев.

Он добавил, что арест армянина, вернувшегося из Карабаха в Армению, может повлиять на выбор оставшихся карабахских армян: оставаться на родине или выехать из Карабаха.

Все оставленное имущество опечатано в домах Госкомитетом по делам имущества АР, и охраняется карабахской полицией, - добавил Вердиев.

Азербайджанские государственные органы не сообщали в 2023 и 2024 годах о количестве проживающих в Карабахе армян. Азербайджанские СМИ опираются в статьях на данные армянских сайтов, последний раз ереванский сайт "Грапарак" в январе этого года сообщал о "максимум 15 человек различной национальности, живущих в Нагорном Карабахе". В эту цифру не входят вернувшиеся в места прежнего проживания азербайджанцы.

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