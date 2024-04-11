Земляки опознали оставшегося в Карабахе инвалида по видео из азербайджанских соцсетей

11 апреля 2024, 02:49

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Пользователи соцсетей из Азербайджана опубликовали видео с насмешками над оставшимся в Степанакерте армянином. Мужчина, которого пытались дразнить авторы видео - инвалид с детства, после смерти всех родственников он жил одиноко, утверждают его соседи. В Карабахе остаются около десяти армян, которые утратили возможность звонить родным после вывода из Степанакерта офиса Красного Креста, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", практически все жители Нагорного Карабаха вынужденно покинули свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. В феврале бывший омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил, что в регионе, перешедшем под контроль Азербайджана, остались более 20 армян, отказавшихся покидать родные места. 29 марта миссия Международного комитета Красного Креста вывезла из Нагорного Карабаха в Армению супружескую пару, Саркиса Галстяна с супругой. По прибытии в Армению Галстян был обвинен в шпионаже.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Журналистка Линдси Снел опубликовала в соцсети X видео, снятое на одной из улиц Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди). Судя по записи и предоставленному журналисткой описанию, азербайджанцы в автомобиле смеются над оставшимся в городе армянином, затем подъезжают к нему и начинают над ним насмехаться.

"Азербайджанцы насмехаются над пожилым армянином, идущим по улице в Степанакерте. "Езжай, езжай... он убежал, он напуган", - приводит журналистка слова азербайджанцев на видео. По оценке корреспондента "Кавказского узла", азербайджанцы в машине заговаривали с пожилым мужчиной у дороги, пытаясь имитировать армянскую речь, спрашивая, в частности, «как дела?». Тот неразборчиво отвечает на вопрос.

Бывший посол Армении по особым поручениям, правозащитник Эдмон Марукян, комментируя видео Линдси, отметил, что сцена унизительных насмешек над пожилым мужчиной олицетворяет "азербайджанский режим". "Мы всегда говорили, что этот режим не способен обеспечить права армян Нагорного Карабаха и дать им гарантии безопасности", - написал Марукян на своей странице в X.

По информации Марукяна, к настоящему времени из 150 тысяч армян, живших в Нагорном Карабахе, остаются в регионе "около десяти человек". "Мы до сих пор задаемся вопросом, как международное сообщество могло поверить Азербайджану, когда они говорили: "они наши граждане и имеют все права и безопасность в соответствии с Конституцией Азербайджана, чтобы мирно жить с нами", - написал Эдмон Марукян, призвав главу Евросовета Шарля Мишеля высказаться "по этому поводу".

Мужчину, который запечатлен на видео, жители Степанакерта называли Фредик, Фредон или Альфред. "У него всегда был жалкий вид: горбился, голова всегда опущена, как будто всегда что-то искал под ногами. Иногда останавливался, осматривался, потом недовольный продолжал свой путь", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Нелли Саакян.

По ее словам, горожане жалели Фредика и часто угощали его, зная историю его семьи. Фредик родился в благополучной семье, у него диагностировали детский церебральный паралич. Родственники, в том числе два брата Фредика, в зрелом возрасте скоропостижно умерли от разных болезней. "Шли годы, и чем старше он становился, тем сильнее укорачивался его рост, деформировалось его тело. Но он продолжал жить и каждый раз, когда кто-то из его родных умирал, он кричал: "Меня тоже забери, я одинок!", - рассказывает Саакян.

По ее словам, Фредик "как будто предупреждал о надвигающейся беде" жителей Степанакерта. Так, во время блокады он призывал земляков "быть осторожными" и "оберегать детей", говоря, что "случится беда". Иногда, будучи голодным, он приходил в кондитерский цех и просил печенье, расплачиваясь горстками мелочи; при этом каждый раз просил не давать ему сдачи и угостить печеньем чьих-нибудь детей, вспоминает Нелли Саакян.

Родители Фредика давно умерли, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" ее соседка Инна Варданян. По ее словам, жили они в одном доме близ школы №2. "Он говорил с трудом, заикался, но всегда мог объяснить, чего хочет. Был несколько странным, но людей узнавал",- вспоминает Инна.

Почему Фредик не покинул Степанакерт, никто из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" его знакомых не знает. Они предположили, что в хаосе "каждый старался сам спастись", а об одиноком пожилом человеке некому было позаботиться.

Тем не менее, есть свидетельства, что мужчине предлагали уехать: в конце сентября 2023 года житель Степанакерта опубликовал на своей странице в Facebook свое последнее видео из города. Проезжая по одной из улиц, он встретил Фредика и призвал его "либо сесть в машину, либо подняться на площадь, поскольку в городе больше нет армян".

Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян назвал глумление над больным пожилым человеком одним из многих проявлений дискриминационной политики Азербайджана по отношению к армянам. "В соцсетях и азербайджанских СМИ полно подобного рода поведения. Азербайджанцы на всех площадках издеваются как над оставшимися несколькими армянами в Арцахе, так и над теми, кто спасся от них, терроризируя их разными методами. Неоднократно мы заявляли, что под властью Азербайджана жизнь армян просто невозможна. Именно поэтому мы пытались получить международную поддержку для обеспечения безопасной жизни армян как законного коренного населения Арцаха", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По информации Степаняна, немногих армян, оставшихся в Нагорном Карабахе, свезли в Степанакерт. "В первый период после депортации трое жителей Оратага находились в своем селе. Сейчас неизвестно, продолжают они оставаться у себя дома или их тоже переселили в Степанакерт. Это двое пожилых людей и их сын, который вынужденно остался с ними, чтоб ухаживать за ними", - пояснил он.

Бывший омбудсмен непризнанной республики добавил, что в Степанакерте армян в основном содержат в ресторане "Дгяк", и лишь несколько человек живут в своих домах, однако к их домам приставлены азербайджанские полицейские. "Без их ведома никто не может выйти в город", пояснил он.

Также Степанян отметил, что офис Красного Креста недавно вывезли из Степанакерта в Барду и теперь в Степанакерте действует азербайджанская организация "Красный полумесяц". До выхода Красного Креста из Степанакерта оставшиеся в Нагорном Карабахе армяне имели возможность в присутствии сотрудников организации связываться со своими родственниками по телефону один-два раза в неделю.

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