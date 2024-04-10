Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге

10 апреля 2024, 10:03

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Мэр Таганрога объявил об угрозе атаки беспилотников и призвал горожан спуститься в подвалы домов.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с беспилотниками. Так, 7 апреля беспилотный летательный аппарат упал в Матвеевом Кургане.

Об угрозе атаки беспилотников на Таганрог сегодня сообщил мэр города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале. "Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написал он в 09.42 мск.

Напомним, 5 апреля в Морозовском районе в результате массированной атаки беспилотников повреждена энергоподстанция, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Энергоснабжение, нарушенное атакой беспилотников, позднее было восстановлено.

В ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Местные жители рассказали, что возгорание произошло после атаки беспилотников. Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников, выпущенных со стороны Украины, 11 дронов были перехвачены, сообщило Минобороны.

13 марта системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску были сбиты три беспилотника. Они упали на территорию Новошахтинского нефтезавода, технологические объекты предприятия остановлены, сообщил в тот день губернатор.

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