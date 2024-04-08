Беспилотник упал в Ростовской области

08 апреля 2024, 02:53

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В поселке Матвеев Курган упал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, взрывных устройств на нем не было, сообщили власти Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля министерство обороны Российской Федерации сообщило, что военные сбили 44 беспилотника, которые направлялись в Ростовскую область со стороны Украины, еще шесть дронов сбиты на Кубани.

Беспилотный летательный аппарат упал 7 апреля в Матвеевом Кургане в Ростовской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

На борту беспилотника самолетного типа взрывных устройств обнаружено не было. Дрон упал во дворе частного дома, пишет Donday.ru.

Напомним, что в Ростовской области и на Кубани после начала военной операции на Украине и ранее происходили инциденты с беспилотниками. Так, в Морозовском районе повреждена энергоподстанция в результате массированной атаки беспилотников, сообщил 5 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, силами ПВО было уничтожено "более 40 целей".

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