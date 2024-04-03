Три бойца из Дагестана убиты на Украине

03 апреля 2024, 18:22

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Руслан Исмаилов, Арсен Магомедов и Эсгер Гусейнов убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Рутульского района. С начала военной операции на Украине власти сообщили о смерти как минимум 801 военного из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что капитан Арслан Тулпаров стал 798-м убитым в ходе специальной военной операции уроженцем Дагестана, гибель которого подтвердили власти.

Житель села Мишлеш Руслан Исмаилов убит в военной операции на Украине, в зону боевых действий он отправился добровольно, сообщила сегодня администрация Рутульского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества.

Ранее власти Рутульского района в своем Telegram-канале сообщили о смерти еще двух участников спецоперации на Украине. О том, что был убит уроженец села Рутул Арсен Магомедов, районные власти сообщали 16 сентября 2023 года, а о смерти уроженца села Дженых Эсгера Гусейнова - 21 октября 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 801 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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