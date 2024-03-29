Офицер из Дагестана убит в военной операции

29 марта 2024, 08:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В военной операции на Украине убит капитан Арслан Тулпаров, сообщило Минкультуры Дагестана. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 798 бойцов из республики.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Рамазанов, Даньяр Агагулиев и Анзор Гаджиев убиты в военной операции на Украине, сообщила 26 марта мэрия Дербента. Таким образом, была официально подтверждена смерть в военной операции на Украине не менее 797 бойцов из Дагестана.

28 марта стало известно, что в военной операции на Украине убит Арслан Тулпаров, сын режиссера и директора Кумыкского театра Скандарбека Тулпарова, сообщило в своем телеграм-канале Минкультуры Дагестана.

"Арслан Тулпаров отправился на фронт добровольцем. […] За боевые успехи на Арслана возложили командование ротой и присвоили звание капитана. В боях он был неоднократно ранен, но всегда возвращался в зону спецоперации", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 798 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.