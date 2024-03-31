Контртеррористическая операция в Махачкале стала первой с 2022 года

31 марта 2024, 08:38

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Спецоперация в Махачкале и граничащем с ней Каспийске стала первой с мая 2022 года, когда в контртеррористической операции в Ленинском районе столицы Дагестана силовики убили двух человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня режим контртеррористической операции (КТО) был введен на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. По данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности, и спецназ ФСБ ночью блокировал их в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жителей ближайших домов было решено эвакуировать.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, контртеррористическая операция в Махачкале стала первой с 18 мая 2022 года, когда режим КТО был введен в Ленинском районе города. Тогда Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении теракта на энергообъекте и заявил, что в ходе спецоперации убиты два человека.

Режим КТО был снят в тот же день. Проведенная тогда спецоперация подтвердила тезисы опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков о переходе вооруженного подполья в республике к формату законспирированных ячеек.

Вооруженное подполье в Дагестане изменило формат существования и пришло к форме законспирированных ячеек, сообщила еще в марте 2019 года "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. "Они [теперь] работают иначе, у них уже нет вооруженных групп, блиндажей и лагерей в лесу. Сейчас это законспирированные ячейки - внешне простые люди, которые живут обычной жизнью и одновременно готовят нападение", - рассказала она.

До контртеррористической операции в Махачкале, проведенной в мае 2022 года, аналогичная спецоперация проводилась в Дагестане 10 сентября 2021 года. Тогда в Буйнакском районе около поселка Талги силовиками были убиты два человека, они были опознаны как Урудж Рамазанов и Эйруз Абдулаев.

В свою очередь спецоперации в Буйнакском районе предшествовала КТО в Советском районе Махачкалы, которая проводилась 11 марта 2021 года. Тогда, по данным силовиков, вооруженный человек был убит после того, как начал стрелять из частного дома на улице Батырая. Он планировал теракт, на месте перестрелки был найден готовый к применению "пояс смертника", сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Напомним, в марте 2024 года режим КТО уже вводился в Ингушетии. Там 3 марта силовики убили шестерых предполагаемых боевиков в ходе спецоперации в Карабулаке. Следствие считает, что все шестеро были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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