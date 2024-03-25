Атаманчук пожаловался в Следком на действия сочинского силовика

25 марта 2024, 02:13

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Сочинский активист Владимир Атаманчук направил в Следком заявление, в котором обвинил начальника Лазаревского отделения полиции, отдавшего распоряжение задержать его, в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта активист Владимир Атаманчук был задержан на железнодорожной станции в Сочи. Он связал свое задержание с заявлением, которое подал в территориальную избирательную комиссию "Лазаревское" об отказе от участия в президентских выборах, которые считает нелегитимными. Его отпустили в день задержания после звонка адвоката. Силовики заявили, что задержание произошло по ошибке.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани на выборах президента наблюдателям создавали препятствия, а работодатели требовали от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

24 марта активист Владимир Атаманчук направил в электронном виде в Лазаревское отделение следственного комитета города Сочи сообщение, в котором пожаловался на свое задержание на железнодорожном вокзале. Атаманчук потребовал привлечь к ответственности начальника Лазаревского районного отделения полиции УВД города Сочи, который отдал распоряжение задержать его.

"Когда я должен был выехать на встречу с адвокатом в Центральный район города Сочи, я был 19 марта около 09.00 утра задержан на железнодорожном вокзале поселка Лазаревское города Сочи полицией на железнодорожном транспорте и препровождён в отделение железнодорожной полиции. В полиции мне сообщили, что по указанию начальника Лазаревского районного отделения полиции УВД города Сочи [...] я с 14 марта 2024 года объявлен в федеральный розыск как обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ, как скрывающийся от органов следствия. Там же в полиции мне была показана разосланная по видеотелефонам полиции моя фотография с текстом о моём розыске. На день объявления меня в федеральный розыск я не являлся обвиняемым по данной статье Уголовного кодекса. Считаю, что [начальник отделения] преследует меня по причине политической ненависти за то, что я отказался принимать участие в выборах президента РФ в марте 2024 года и ранее на законных основаниях как кандидат в депутаты ЗСК и ГСС принимал участие в выборах", - написал Атаманчук в жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Также он сообщил, что в сентябре 2022 года за пять дней до единого дня голосования его задержали и на пять суток арестовали. Что касается последнего задержания, то, по словам Атаманчука, при нем силовикам позвонили из районного отделения полиции и сказали отпустить его, так как задержание "уже не актуально".

Атаманчук потребовал "привлечь начальника Лазаревского отделения полиции города Сочи к ответственности за превышение своих должностных полномочий и одновременно тех, кто приказывал ему это сделать".

При этом активист отметил, что совершенно не надеется на справедливое рассмотрение своего заявления, а написал его в первую очередь для того, чтобы выяснить, что ему ответят в Следкоме.

Напомним, 11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. 21 января стало известно, что дело Атаманчука передано в суд. Активист назвал его сфабрикованным. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука возместить 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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