Силовики назвали ошибкой задержание Владимира Атаманчука

20 марта 2024, 02:54

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Сочинского активиста Владимира Атаманчука полицейские отпустили в день задержания после звонка адвоката. Они заявили, что задержание произошло по ошибке.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта активист Владимир Атаманчук был задержан на железнодорожной станции в Сочи. Он связал свое задержание с заявлением, которое подал в территориальную избирательную комиссию "Лазаревское" об отказе от участия в президентских выборах, которые считает нелегитимными.

Владимир Атаманчук 19 марта сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его отпустили после звонка адвоката. Он уточнил, что задержание произошло на станции Лазаревская по пути следования электрички на станцию Сочи. После звонка адвоката, с которой он должен был встретиться в Сочи, его отпустили через час и он смог продолжить свой путь.

По словам Атаманчука, он был задержан, так как 14 марта его объявили в федеральный розыск. "По причине того, что я якобы являюсь обвиняемым по части 1 статьи 280.3 и скрываюсь от следствия", - отметил активист. Он заявил, что намерен обратиться в Следственный комитет "по факту преследования по политическим мотивам".

«После доставки в отдел они принялись меня фотографировать со всех сторон, хотя никаких оснований к этому у них не было. После звонка адвоката они перестали издеваться надо мной и отпустили, сказав, что «федеральный розыск больше не актуален», - рассказал активист.

Атаманчук также рассказал, что с 14 по 17 марта включительно вообще не выходил из дома. "На прошлых выборах за пять дней до голосования [силовики] без каких-то объяснений схватили меня на улице и на пять суток заперли в подвал. Такого повтора я не хотел. Выехал только на встречу с адвокатом. Как полиция узнала, что я буду на ЖД-станции в это время? Это хороший вопрос. Как я полагаю, мой телефон находится на нелегальной прослушке. Время отправки электрички, куда и когда я еду я в целях безопасности сообщил только своему знакомому по телефону", - заявил активист.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани на выборах президента наблюдателям создавали препятствия, а работодатели требовали от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

«Они даже не извинились перед до мной, а просто завели, пофотографировали и выгнали из отделения без каких-либо формальностей», - добавил Атаманчук. После освобождения, по его словам, он поехал к адвокату.

Адвокат активиста Ирина Желтухина позвонила в полицию и поинтересовалась, за что же задержан ее подзащитный. «Они назвали это задержание ошибкой», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. 21 января стало известно, что дело Атаманчука передано в суд. Активист назвал его сфабрикованным. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука возместить 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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