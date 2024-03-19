Силовики задержали сочинского активиста Владимира Атаманчука

19 марта 2024, 11:32

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Полицейские задержали в Сочи активиста Владимира Атаманчука, потребовав от него проследовать в отдел полиции.

Как информировал "Кавказский узел", 15 марта сочинский активист Владимир Атаманчук подал в территориальную избирательную комиссию Лазаревского района заявление с требованием удалить его данные из списка избирателей на текущих выборах и подтвердить это документально.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани на выборах президента наблюдателям создавали препятствия, а работодатели требовали от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

О том, что силовики задержали Владимира Атаманчука корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам активист, успев при задержании позвонить по телефону.

По его словам, сегодня в 09.00 мск на станции Сочи при выходе из электрички, следовавшей из Лазаревского района в сторону Сочи, Атаманчук был окружен несколькими полицейскими, которые потребовали от него пройти в ближайший районный отдел полиции Центрального района на улице Горького.

Атаманчук связал задержание с заявлением, которое он подал в территориальную избирательную комиссию (ТИК) "Лазаревское" об отказе в участии в президентских выборах, которые он считает нелегитимными.

"На мою просьбу пояснить в чем дело, они ответили, что я нахожусь во всероссийском розыске. Мои пояснения, что я не нахожусь ни в каком розыске на них не производит впечатления", – сказал активист.

Он пояснил, что ехал на встречу со своим адвокатом Ириной Желтухиной, чтобы обсудить позицию в суде.

Дежурный сотрудник отдела полиции заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не располагает информацией о задержании Владимира Атаманчука. Адвокат Ирина Желтухина пообещала выяснить причину задержания. Сам Атаманчук перестал отвечать на звонки.

На 11.30 мск на сайте управления МВД по Краснодарскому краю нет информации о задердани Владимира Атаманчука.

Напомним, 11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. 21 января стало известно, что дело Атаманчука передано в суд. Активист назвал его сфабрикованным. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука возместить 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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