Контрактник из Дагестана осужден за оставление воинской части

10 марта 2024, 23:49

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Южный окружной военный суд оставил в силе решение под делу Артуру Сабралиеву, который был приговорен к колонии за оставление воинской части.

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления мобилизации в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

29 марта 2023 года Сабралиев, проходя военную службу по контракту, с целью временно уклониться и желая отдохнуть от её прохождения, самовольно оставил место службы – пункт временной дислокации воинской части на территории Донецкой Народной Республики в период мобилизации и военного положения и находился по месту своей регистрации, говорится в релизе, опубликованном на сайте Махачкалинского гарнизонного военного суда.

Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у контрактника маленьких детей, его участие в спецоперации на Украине, состояние здоровья его матери.

В ходе процесса контрактник высказал готовность продолжить службу в зоне СВО, однако Махачкалинский гарнизонный суд назначил ему реальное лишение свободы пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Южный окружной военный суд оставил приговор в силе.

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