Введены ограничения на горнолыжных курортах Сочи

10 марта 2024, 04:32

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Из-за непогоды на горнолыжных курортах Сочи закрыты несколько трасс, качели, мост и сноупарк.

На горнолыжных курортах Сочи введен ряд ограничений из-за лавиноопасности и низкой видимости.

В частности, закрыты трассы "Встреча", "Альпика" и "Примавера", а также трассы F на курорте "Газпром Поляна" в зоне катания "Лаура", говорится в сообщении, опубликованном 9 марта в телеграм-канале курорта "Роза Хутор".

Также закрыты в связи с погодными условиями качели и мост на Пике и сноупарк.

Одной из причин введения ограничений стала опасность схода лавин. В связи с повышением температуры воздуха снег уплотнился, кроме того, прошли осадки, пишет "Кубань 24".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи ожидается слабый дождь при температуре воздуха +9 градусов, скорость ветра 3 метров в секунду. В ночь на 11 марта ожидаются ясная погода, температура воздуха снизится до +5, а ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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