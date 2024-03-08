08 марта 2024, 09:51

Минобороны сообщило о второй атаке беспилотников в Волгоградской области

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Над территорией Волгоградской области сбиты еще четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня бойцы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников над Волгоградской областью, отчиталось Минобороны. Атака беспилотников произошла в Городищенском районе, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Вторая атака беспилотников, направленных со стороны Украины, произошла около 07.00 мск, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в регионах юга России после начала военной операции на Украине периодически происходят инциденты с беспилотниками. Так, в ночь на 3 февраля на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар после того, как там упал беспилотник. По данным Минобороны, в ту ночь было сбито семь беспилотников, в том числе в Волгоградской области.

21 ноября 2023 года системы ПВО сбили беспилотник в Ростовской области. Губернатор Ростовской области уточнил, что цель поражена в Каменском районе.

31 мая 2023 года на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 марта 2024, 09:21

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