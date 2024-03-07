Жительница Майкопа обвинена в сотрудничестве с Украиной

07 марта 2024, 21:01

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Суд арестовал жительницу Майкопа за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Она обещала собирать информацию и обсуждала переход своего родственника на сторону Украины, сообщили в ФСБ.

Жительница Майкопа обвиняется в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями Службы безопасности Украины, сообщила пресс-служба УФСБ России по Адыгее.

"Установлено, что женщина предоставила представителям СБУ свои анкетные данные и подтвердила намерение оказывать помощь Украине в деятельности, направленной против безопасности РФ, в том числе путем сбора и передачи по их заданию интересующей информации", -процитировал сообщение пресс-службы ведомства "Интерфакс".

Также, по версии следствия, она обсуждала возможность организации перехода на сторону Вооруженных сил Украины своего близкого родственника, отбывающего наказание в исправительном учреждении и планирующего заключить контракт с Минобороны России на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции. В сообщении указано, что женщина предложила свое содействие в деятельности направленной против интересов России. "В ответ она получила правила последующего конспиративного общения и задание собрать и передать им информацию о местах расположения военных объектов и военнослужащих на территории России", - отмечается в пресс-релизе.

Она обвиняется в сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (статья 275.1 Уголовного кодекса России, предусматривает о восьми лет лишения свободы). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Кавказский узел" также сообщал, что суд признал жителя Майкопа виновным в госизмене и назначил ему 4,5 года лишения свободы.

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