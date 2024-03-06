Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 года. Кадр видео https://ru.euronews.com/2023/10/30/ru-russia-dagestan-airport-chaos

06 марта 2024, 23:38

22 подростка поставлены на учет после беспорядков в аэропорту Махачкалы

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После антисемитской акции и беспорядков в аэропорту Уйташ на учет в отделе по делам несовершеннолетних поставлены 22 подростка, сообщили в МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

22 несовершеннолетних поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних из-за участия в несанкционированной акции в аэропорту Уйташ, сообщила сегодня "Молодежь Дагестана" со ссылкой на данные МВД по Дагестану.

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы в отделы полиции было доставлено 28 несовершеннолетних, в том числе девять школьников и студентов средних учебных заведений, один работающий подросток, остальные 18 — не работают и не учатся. В итоге были  составлены 52 протокола об административных правонарушениях: на несовершеннолетних — 22, на родителей — 30, говорится в публикации.

В целом, по данным на 1 февраля, на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних состоят 735 несовершеннолетних, из них девочек примерно 12%, отмечается в сообщении.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

К 13 декабря 2023 года по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика. Большинству из обвиняемых срок ареста продлен до конца марта. Среди арестованных есть и те, кто просто наблюдал за происходящим, рассказал член ОНК Дагестана. 12 февраля Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела пятерых обвиняемых и передал дело в Армавирский райсуд. Оснований для передачи дела в другой регион не было, это решение усложнит работу защиты, заявили адвокаты. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении. Они заявили, что их задержанные близкие стали жертвами провокации и совершили ошибку. Авторы обращения отметили, что у некоторых семей нет возможности ездить на судебные заседания в Краснодарский край, куда передано дело пяти обвиняемых.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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Примечание:

"Родные участников беспорядков в аэропорту Махачкалы вызваны на беседы", "Жители Махачкалы проигнорировали призывы к митингу", "Источники сообщили об усилении мер безопасности после призывов к митингу в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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