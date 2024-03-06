Суд утвердил отказ журналисту Юсупову* в иске к полиции Махачкалы

06 марта 2024, 14:39

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Апелляционная инстанция оставила в силе решение райсуда Махачкалы, который не удовлетворил жалобу журналиста Идриса Юсупова на задержание полицейскими во время протестов против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* обжаловал решение Советского райсуда Махачкалы, который не удовлетворил его иск к городскому УМВД и бывшему начальнику райотдела полиции о необоснованном задержании на митинге против мобилизации. Апелляционная жалоба поступила в Верховный суд Дагестана.

19 июля 2023 года Советский райсуд Махачкалы отказал журналисту Идрису Юсупову* в рассмотрении его иска к МВД о необоснованном задержании в сентябре 2022 года во время акции протеста против мобилизации, которую журналист пришел освещать.

Верховный суд оставил в силе решение районного суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов. "Процесс был назначен на 5 марта. Мы были с адвокатом, выступили. […] Верховный суд постановил оставить в силе решение Советского суда, который вынес решение в наше отсутствие в связи с тем, что мы якобы не явились на процесс. Мы обжаловали и само процессуальное нарушение, что в наше отсутствие суд первой инстанции рассматривал жалобу, и то, что мы хотели допрашивать свидетелей и так далее, и нас лишили этой возможности", - сказал он.

Журналист пояснил, что он и его защита пытаются "установить сам факт незаконных действий" и его принудительного пребывания в отделе полиции". "Представители МВД все отрицают, что я вообще там был. После того, как бывший начальник отдела полиции в суде подтвердил, что я там был, позиция МВД изменилась, они подтвердили, но утверждая, что 17-18 часов я находился там добровольно, без еды, питья и телефонов. Нигде по журналам я у них не прохожу", - рассказал Юсупов.

Напомним, 26 сентября 2022 года жители Махачкалы собрались на акции протеста против мобилизации, некоторые из них были задержаны. Среди задержанных оказался и Идрис Юсупов, пришедший освещать акцию. Позже он рассказал, что силовики на площади проводили задержания чрезмерно жестко. По его словам, задержанные всю ночь провели в отделе полиции в неприспособленных для этого условиях, спали сидя и лежа на скамейках, при этом на ночь была оставлена даже беременная женщина.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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