Жалоба Юсупова* на произвольное задержание дошла до суда

29 февраля 2024, 23:12

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Суд в Махачкале необоснованно отказался удовлетворить иск Идриса Юсупова* к полиции в связи с задержанием на акции против мобилизации, говорится в апелляционной жалобе, которую рассматривает Верховный суд Дагестана. Представитель МВД заявила в суде, что журналист не был задержан, а адвокат потребовал допросить представителей медиа, задержанных вместе с Юсуповым*.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля 2023 года Советский райсуд Махачкалы отказал журналисту Идрису Юсупову* в рассмотрении его иска к МВД о необоснованном задержании в сентябре 2022 года во время акции протеста против мобилизации, которую журналист пришел освещать.

25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. В частности, были задержаны журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* и главред RusNews Сергей Айнбиндер, пришедшие освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября полицейские отпустили Юсупова* и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их. Журналистка Юлия Вишневецкая отбыла пять суток административного ареста по делу об участии в акции протеста на основании сфабрикованного протокола, Верховный суд Дагестана оставил решение об аресте в силе. Владимир Севриновский был задержан с применением силы в период акций протеста по делу о хулиганстве и арестован на пять суток, он добился отмены приговора.

Журналист Идрис Юсупов* подал апелляцию на решение судьи Советского районного суда Махачкалы Зумруд Токаевой, которая отказала в удовлетворении административного иска к УМВД России по Махачкале и бывшему начальнику отдела полиции по Советскому району Махачкалы Бадрутдину Юсупову. В Верховном суде Дагестана состоялось первое заседание по этой жалобе, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Адвокат Шамиль Исаев заявил, что судья первой инстанции вынесла необоснованное решение и нарушила право на доступ к правосудию — адвоката и Юсупова* не пустили на судебное разбирательство.

Представитель УМВД по Махачкале Самера Давыдова, выступая в суде заявила, что 26 сентября 2022 года полицейские не задерживали Юсупова*, не доставляли в отдел полиции и не удерживали там.

Свидетель Магомедбек Магомедов, который был допрошен по ходатайству защиты, рассказал об обстоятельствах задержания Юсупова* 26 сентября 2022 года, а также подтвердил, что 19 июля 2023 года их не пустили в здание суда, хотя они пришли на заседание вовремя.

Защита попросила допросить по видеоконференцсвязи журналистов Сергея Айнбиндера и Юлию Вишневецкую, которые также были задержаны 26 сентября 2022 года и находились с Юсуповым* в в отделе полиции. Суд удовлетворил эти ходатайства, и назначил новое заседание на 5 марта, указано в сообщении.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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