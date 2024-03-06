Калиматов рапортовал о примирении семей кровников

06 марта 2024, 10:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ингушетии с начала года погашены 13 конфликтов между семьями, объявившими кровную месть, отчитался глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Как писал "Кавказский узел", при администрациях муниципалитетов созданы комиссии по примирению участников конфликтов на почве кровной мести и бытовых ссор, сообщили в январе власти Ингушетии. По их данным, в 2023 году властями Ингушетии и духовенством было разрешено более 30 таких конфликтов.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

С начала года в Ингушетии удалось примирить участников 13 конфликтов, сообщил 5 марта в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов. "Мирно разрешить конфликтные ситуации между семьями, находящимися в состоянии кровной мести, удалось благодаря работе примирительной комиссии", - пояснил он.

Обычай кровной мести "является пережитком родоплеменных отношений", отметил чиновник. "Этот обычай у нас сильно укоренился, потому что на протяжении веков являлся эффективным сдерживающим фактором в конфликтных ситуациях. По сути, эта традиция является одним из регулирующих механизмов, направленных на защиту жизни и чести человека, и давать ей однозначную оценку очень сложно", - говорится в публикации.

Калиматов отметил роль старейшин, участвующих в переговорах. Также, по его словам, "богословам удается религиозными доводами и личными призывами примирить враждующие стороны".

По состоянию на 10.40 мск, под публикацией главы Ингушетии не размещено ни одного комментария.

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Напомним, в Ингушетии регулярно происходят конфликты между представителями разных тейпов и вирдов. Так, 19 августа 2023 года в Джейрахском районе конфликт и массовая драка произошли между представителями тейпов Куштовых и Ваделовых из-за родовых башен.

После сообщения о нарушении общественного порядка прибыли силовики. Они потребовали от одного из мужчин проехать с ними в отдел, после чего тот нанес несколько ударов и скрылся. Позже он был задержан.

В сентябре 2021 года около села Гази-Юрт в Назрановском районе сельчанин открыл огонь из ружья во время конфликта с другими местными жителями. Четыре человека с ранениями были госпитализированы. Конфликт произошел между тейпами Костоевых и Кациевых, причиной, по данным источников, послужила давняя ссора.

После инцидента представители тейпа Кациевых, к которому принадлежали пострадавшие, потребовали, чтобы зачинщики конфликта покинули Гази-Юрт. Братья Костоевы, устроившие стрельбу, находятся под госзащитой по уголовному делу и имеют связи с силовиками, сообщил "Кавказскому узлу" житель села.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.