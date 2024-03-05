Жители юга России сообщили о давлении при задержаниях в день похорон Навального

05 марта 2024, 14:50

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Активисты в Сочи, Астрахани и Владикавказе, рассказали, что после задержания при попытке возложить цветы в память о Навальном им были вынесены предупреждения. По словам сочинца Михаила Бормотова, сотрудники полиции силой забрали у него цветы и вынудили его предоставить доступ к телефону, угрожая лишением свободы.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта в Москве прошло прощание с Алексеем Навальным, а затем его похороны. К храму "Утоли моя печали", где прошло отпевание Навального, выстроилась километровая очередь. Правозащитники сообщили о задержаниях сторонников Навального в различных регионах России, в том числе четырех в Астрахани, двоих в Сочи и одного во Владикавказе. Так, Михаил Бормотов был задержан в Сочи у памятника жертвам репрессий, куда пришел в день похорон Алексея Навального с цветами и портретом оппозиционера. Силовики выписали предупреждение и отпустили, рассказал Бормотов.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе в СКФО и ЮФО, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Житель Сочи Михаил Бормотов рассказал об обстоятельствах задержания. "Был задержан даже не за возложение цветов, а якобы на меня есть ориентировка. На мемориалах стояло по 5-6 человек в форме, а также по 2-3 человека в гражданке, но при исполнении. Подошли двое в гражданской форме, предоставили удостоверение и сказали, что я должен проехать в отдел. Примерно около 13:00 –13:30 был задержан, после предупреждения и объяснительной отпустили в 16:00 мск», — рассказал он. корреспонденту "Кавказского узла".

Протокол не составляли, хотя Бормотов настаивал на обратном. "В отделении дали понять, что закона не существует, изъяли паспорт и телефон, произвели обыск, при этом не составляя никаких документов, абсолютно. Так же без оснований и постановления суда взяли отпечатки пальцев, отфотографировали. Отпечатки были взяты незаконно, так как при себе был паспорт и моя личность была установлена сразу, на что я им сразу указал", - отметил он.

Само задержание не обошлось без угроз и давления. "Я ехал с цветами, меня начали запугивать словами "научим родину любить". После участковый сказал выкинуть цветы, что я наотрез отказался делать. Почти сразу была применена сила ко мне, участковый со второй попытки вырвал цветы и выкинул их. Далее в отделе были угрозы, чтобы я разблокировал телефон. Он был изъят, позвонить, а так же воспользоваться защитником мне не давали. Я сказал, что телефон не будет разблокирован, после чего стали угрожать сделать это через ФСБ, добавив что найдут способ "как тебя закрыть". Скрывать мне было нечего, телефон новый, поэтому я все же разблокировал телефон. Ничего не найдя, мне выписали предупреждение, расспросили о родственниках, месте жительства, службе в армии и так далее. Во время всего задержания была постоянно нецензурная брать со стороны сотрудников. А также снимали меня личными телефонами сотрудников и оперативников", - рассказал Михаил.

Кроме него в отделе было еще несколько задержанных сторонников Навального. "Пока я писал объяснение, привели еще троих человек, двух девушек и одного парня. На них всех было психологическое давление. Парня же оскорбили за "бабские кольца" и "длинные волосы" , так же у него изъяли телефон. Все время моего нахождения в отделении мне не давали воспользоваться телефоном. Потом мне удалось сфоткать цветы и портрет Навального, которые принесли позже задержанные. Фото было сделано уже после того, как была написана объяснительная, когда отдали телефон", - рассказал он.

В предостережении от УВД города Сочи об "устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений и административных правонарушений" Михаила Бормотова предупреждают, что он будет наказан в случае невыполнения требований силовиков. "Выносим вам предостережение о недопущении нарушений норм указанного законодательства выразившегося в проведениях несанкционированных публичных мероприятиях в форме пикета, митинга, шествия. В случае невыполнения указанных требований к вам будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ", - говорится в документе, копия которого есть распоряжении "Кавказского узла".

2 марта сочинские полицейские не разрешили местной жительнице после похорон Навального возложить цветы к памятнику репрессированным, заявив, что это допустимо только в День памяти жертв политических репрессий, а в другие дни считается административным нарушением. При этом силовики сослались на краевой закон №608, заявив, что возложение цветов будет считаться "выбросом бытового мусора в неположенном месте". Запрет проводить подобные памятные акции является нарушением закона, заявили юристы, комментируя действия силовиков, которые запретили сочинке возложить цветы к памятнику репрессированным.

Аналогичное предостережение было вынесено жительнице Санкт-Петербурга Анне Колесниковой во Владикавказе. "1 марта я была проездом во Владикавказе и в районе 13:00 мск решила возложить цветы у памятника жертвам политических репрессий. В парке и у памятника я была совершенно одна, рядом стояла полицейская машина. Я спокойно подошла к памятнику и возложила цветы, после чего ко мне подошел сотрудник и попросил предоставить документы, в базе их найти не смогли, и меня попросил проехать в отдел. Никакого протокола составлять никто не собирался, да и не за что было, просили только дождаться сотрудников центра Э", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Послу двух часов ожидания, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России по городу Владикавказ явились в отдел и стали допрашивать Анну. "Спрашивали у меня, что я делала у памятника, сказали, что у в городе экстремизм развивается, пикеты, митинги вот и меня решили опросить. Спросили, не состою ли я в каких-то переписках с другими странами и не занимаюсь ли "темными делами, вольностями". Я сказала, что решила возложить цветы просто так и ничем незаконным не занимаюсь. Выписали официальное предупреждение, которое я забыла сфотографировать и ушла", - отметила она.

Силовики вели себя вполне корректно, вспоминает она. "Никто меня не запугивал, сотрудники отдела были приветливы. Но сказанная силовиком фраза о том, что "у этого камня собираются экстремисты" меня поразила. Это и есть причина моего "задержания"", - сказала она.

Жителя Астрахани Артема Калиева предупредили устно, посоветовав не "валять дурака" и не совершать противоправных действий. "Ко мне подошли сотрудники в гражданском, представились, показали удостоверение и попросили сесть в машину. На месте задали несколько вопросов, попросили оставить цветы на улице и увезли в отдел. В отделении один из полицейских вел себя по-хамски, формулировал вопросы, по его мнению, с издевкой. "Кем вы приходитесь покойному, как давно знали этого врага народа", - спрашивал он и далее в этом ключе. Я старался коротко отвечать, не вступая в дискуссию с ним. Остальные были адекватные, вели себя нормально, не хамили", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Калиеву сначала сказали, что его арестуют по решению суда, но потом отпустили, посоветовав больше не участвовать в акциях. "Сначала мне сказали, что будет арест на 10 суток и штраф. Ушли, через час вернулись, сказали, скоро будет суд. Спустя полтора часа вернулись, сказали, якобы мне повезло в этот раз, но если я снова приму участие в каких-то акциях, то буду строго наказан. Вернули телефон, документы и отпустили. Где-то три часа я провел в отделении", - сообщил он.

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