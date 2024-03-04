Юристы прокомментировали запрет возлагать цветы к памятнику репрессированным в Сочи

04 марта 2024, 05:24

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Нельзя сравнивать возложение цветов к памятникам с выбросом бытового мусора в неположенном месте, а запрет проводить подобные памятные акции является нарушением закона, заявили юристы, комментируя действия силовиков, которые запретили сочинке возложить цветы к памятнику репрессированным.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта сочинские полицейские не разрешили местной жительнице после похорон Навального возложить цветы к памятнику репрессированным, заявив, что это допустимо только в День памяти жертв политических репрессий, а в другие дни считается административным нарушением. При этом силовики сослались на краевой закон №608, заявив, что возложение цветов будет считаться "выбросом бытового мусора в неположенном месте".

23 февраля сочинцы попытались организовать мемориал Навальному на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне, но мемориал закрыли для проведения ремонта.

Юрист Максим Ивлев, комментируя запрет возлагать цветы к мемориалу жертвам репрессий, сообщил 3 марта корреспонденту "Кавказского узла", что «следует четко разделить понятие выброса бытового мусора в неположенном месте» с понятием «возложения цветов к памятнику». По его словам, понятие «бытовой мусор» вообще отсутствует в законе, есть понятие «отходы».

"Если ответственные за сбор, вывоз и утилизацию отходов складируют их в не отведенном для этого месте, то это образует состав административного или уголовного правонарушения. Так, согласно статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за нарушение законодательства о благоустройстве и санитарно-гигиеническом состоянии территорий может предусматриваться штраф [...] Теперь разберемся с памятниками, возложением к ним цветов и с тем, что после возложения свежие цветы исчезают. Если с памятника или захоронения забирают свежие цветы, это действие может быть охарактеризовано, как кража цветов или вандализм. Кража цветов с мест памятников или захоронений рассматривается как неуважение к памяти усопших и может вызывать эмоциональное страдание у тех, кто возлагает цветы в знак памяти об ушедших навсегда людях. Когда именно возлагать цветы к памятникам или могилам - ни один закон в РФ не предусматривает. Человек может прийти к памятнику и возложить цветы тогда, когда у него есть душевный порыв или потребность к этому. Если цветы увяли, то их обязаны убрать те, на чьем балансе находится памятник. Обычно свежие цветы могут сохранять свой товарный вид до трех суток, потом они вянут, после чего их можно убрать, но не через три минуты после возложения, как это стали практиковать полицейские и их помощники в штатском", - отметил юрист.

По его мнению, если госслужащие или должностные лица препятствуют возложению цветов к памятникам или же убирают их, то такие действия следует рассматривать в контексте Административного и Уголовного кодексов РФ. Он рекомендовал обращаться с жалобой на вандализм, кражу цветов и препятствия в их возложении к памятнику к прокурору города, а так же в Следственный комитет для возбуждения уголовных дел с приложением видео и фотофактов.

Аналогичного мнения придерживается и бывший адвокат Михаил Беньяш (внесен Минюстов в реестр иноагентов). Он также сослался на ФЗ-89 "Об отходах производства и потребления", отметив, что в законе свежие цветы, возложенные к памятникам или могилам, не идентичны бытовому мусору, который выброшен к неположенном месте. «Таких понятий нет ни в федеральном законе, ни в КЗ-608», - сказал он.

Впрочем, к идее обращаться в прокуратуру или Следственный комитет он отнесся скептически, так как подобные обращения могут быть пустой тратой времени.

В КоАП РФ и в КЗ-608 нет ответственности за возложение цветов к памятникам, а есть, наоборот, ответственность за воспрепятствование людям возлагать цветы, что следует рассматривать как злоупотребление положением в силу статьи 285 УК РФ, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Клыков.

По словам юриста Елены Диденко, нет никаких законов, ограничивающих возложение цветов к памятникам. "Ну, разве что ночью кладбища закрывают во избежание вандализма. Доступ к памятникам должен быть беспрепятственным круглосуточно, потому что это публичные места памяти и скорби", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она привела в пример Федеральный закон №73 «Об объектах культурного наследия», где в статье 7 сказано: «Каждый имеет право на доступ к объектам культурного наследия».

Сочинка, бывшая лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова высказала возмущение в связи с запретов возлагать к памятникам. «Мартиролог установлен для того, чтобы люди помнили о тех страшных политических репрессиях, чтобы любой гражданин в любой день, час мог прийти и почтить память, тех кого уже нет. Смерть требует к себе уважения и никто не имеет морального права из-за своих личных страхов и подозрений запрещать людям скорбеть», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сочинка Вера Береговая заявила корреспонденту "Кавказского узла", что силовики ведут себя "недостойно", запрещая возлагать цветы.

Пресс-служба МВД по городу Сочи оказалась недоступна для комментариев. Представитель пресс-службы мэрии Сочи Максим Емельянов, комментируя ситуацию, сказал корреспонденту "Кавказского узла": "Не сталкивался с таким вопросом. Постараюсь уточнить».

Корреспондент "Кавказского узла" связалась также с директором ООО «Управа» Дмитрием Черновым и спросила его: "Можно ли убирать свежие цветы с памятников?"

«Свежие нельзя, завядшие можно. В обратном случае это будет вандализм и воровство. У нас известны случаи воровства цветов с кладбищ и с памятников, когда недобросовестные граждане просто воруют свежие цветы и затем торгуют ими и наживаются на этом», - сказал он.

Напомним, 1 марта в Москве прошло прощание с Алексеем Навальным, а затем его похороны. 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе в СКФО и ЮФО, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Информация об акциях памяти Алексея Навального на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

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