Россияне в Ереване возмутились сносом мемориала памяти Навального

05 марта 2024, 01:22

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Российские мигранты провели акцию протеста против ликвидации мемориала памяти Алексея Навального напротив российского посольства в Ереване. Мемориал убрали коммунальные службы, заверила столичная полиция.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта Алексей Навальный был похоронен в Москве. Правозащитники сообщили о задержаниях сторонников Навального в различных регионах страны, в частности, в Северной Осетии и Астрахани, в том числе за возложение цветов. В Тбилиси десятки людей пришли к секции интересов России при посольстве Швейцарии, чтобы возложить цветы и поставить свечи в память об Алексее Навальном.

Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе"

Российские мигранты провели 4 марта акцию у посольства России в Ереване, протестуя против уничтожения стихийного мемориала памяти Алексея Навального, передает корреспондент «Кавказского узла».

Стихийный мемориал был разбит 18 февраля в день смерти оппозиционного политика на противоположном от российской дипмиссии тротуаре. Мемориалом послужила ограда сквера на углу улиц Григора Лусаворича и Закяна и прилегающий к ограде баннер с контактами российского посольства. Российские мигранты несли к ограде цветы, плакаты с политическим содержанием и фотографиями оппозиционного политика, зажигали свечи и лампады. К мемориалу несли также игрушечных утят.

В акции приняли участие мигранты из России. Подойти непосредственно к посольству силовики им не разрешили. В акции приняли участие около 20 человек.

Активист из России, сторонник Навального по имени Ян рассказал, что мемориал памяти уничтожили этой ночью. Он затруднился сказать, чьих это рук дело. «Это произошло после трех ночи. Такое возможно было сделать только на машине и еще со стремянкой, поскольку иначе баннер не зачистить», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Провокации у мемориала были и прежде, однако до полного его уничтожения дело не доходило, сказала корреспонденту «Кавказского узла» активистка из Краснодара Алипат Султанбегова.

По ее словам, активисты обсудят возможность получить официальное разрешение у мэрии на установку памятной доски или родника с водой памяти Навального. «Полиция заверила, что мемориал снесли коммунальные службы, но не уточнила, была ли жалоба от кого-то и почему решили «прибраться» спустя почти три недели», - отметила она.

Адвокат Арсен Бабаян пояснил, что уничтожение стихийного мемориала не считается вандализмом. «Соответствующая уголовная статья распространяется исключительно на уничтожение, осквернение памятников архитектуры и искусства, а также общественного имущества», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

В ереванской мэрии «Кавказскому узлу» заявили, что уточнят и предоставят информацию, была ли жалоба стихийный мемориал и причастны ли к его ликвидации коммунальные службы. На момент публикации статьи уточнения пресс-служба ереванской мэрии не предоставила.

Россиянин Александр впервые пришел к ереванскому мемориалу памяти Навального. Он рассказал, что живет в Грузии, в день смерти Навального вышел на акцию к российскому посольству в Тбилиси.

«Здесь я восполняю чувство свободы, потерянное в России. Проявляю солидарность с теми, кто остался в Москве и не боялся [на похоронах Навального] скандировать политические лозунги», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, проживая в России, он не интересовался политикой. «Навального поддерживала моя мама, она выходила протестовать на Болотную площадь, сопереживала ему. В России я жил менее осознанно, жил в вакууме, в котором до сих пор живут многие россияне, с искусственным чувством безопасности и стабильности. У меня изменилось мировоззрение после переезда из России. И в такие моменты оно обостряется, понимаешь, что что-то надо делать. Понятно, что из-за границы я могу делать минимум, но этот минимум я пытаюсь делать», - отметил мигрант.

Россиянин Юлий в Ереване ходил на акции в солидарность политзаключенным в России. По его словам, также приходил к посольству на акции памяти Навального.

«Иногда приходил ухаживать за мемориалом. Сегодня узнал, что мемориал снесли, пришел выразить свое недовольство». – заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

В России он поддерживал идеи Навального, но активистом, по его словам, не был. «В штабе я не был, но я агитировал за Навального среди друзей, знакомых. В Навальном я видел надежду на нормальную Россию. Россию без коррупции, в Россию со сменяемой властью. В Россию, в которой каждый чувствовал себя свободным человеком», - отметил Юлий.

По его мнению, со смертью Навального надежды на свободную Россию не потеряна. «Есть люди, готовые стремиться к свободе. Навальный говорил, что Россия должна стать парламентской республикой, и было бы неверно, чтобы мы возлагаем надежды только на него. Каждый должен стать Навальным, частичкой свободной России», - подчеркнул он.

Армянин Эврик Симонян жил в Москве, а в Ереван переехал после 24 февраля 2022 года.

«16 февраля в день смерти Навального я был в Грузии. К ереванскому мемориалу пришел, принес цветы 1 и 2 марта. А сегодня (4 марта), когда прочитал, что мемориал убрали, решил, что пусть убирают, мы будем приходить и класть снова», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

В России Симонян не был связан со штабами Навального, однако активно выражал свою позицию, выходил на протесты. «Когда Навальный вернулся и его посадили, я выходил на протесты в его поддержку», - отметил он.

По его мнению, в случае прихода к власти политика такого, как Навальный, на Армению не было бы того давления, которое оказывает сегодня Кремль. «Если говорить о роли Навального для Армении… В свободной России не было бы такой политики давления. Во внешней политики Армения была бы свободна для маневров. Мы бы все бы обрели свободу», - заключил Симонян.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального. У посольства России в Армении собрались сотни человек, в основном российские мигранты, рассказывается в видео, снятом "Кавказским узлом" в Ереване.

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