Пожар на свалке мусора в Ботлихе потушен после жалоб сельчан

04 марта 2024, 18:12

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Представители властей засыпали грунтом горящую свалку мусора в Ботлихе после того, как жители села пожаловались в Роспотребнадзор на регулярные пожары на свалке и запах дыма.

Как писал "Кавказский узел", пожары на свалке мусора в селе Ботлих происходят регулярно, а жалобы чиновникам не дали результата, пожаловались в декабре 2023 года местные жители. Завод по переработке мусора, построенный в селе несколько лет назад, еще не запущен в работу, сообщили "Кавказскому узлу" в администрации Ботлихского района.

В Ботлихском районе засыпали грунтом горящую свалку после того, как жители села Ботлих пожаловались "на постоянное возгорание мусорной свалки и выбросы в атмосферный воздух вредных загрязняющих веществ и дыма", сообщило сегодня в своем телеграм-канале дагестанское управление Роспотребнадзора.

Ведомство после жалоб сельчан провело обследование, и "указанные в обращении факты подтвердились", говорится в сообщении. "Роспотребнадзор выдал предписания и предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований администрации сельского поселения "сельсовет Ботлихский"; управлению ЖКХ Ботлихского района и региональному оператору по вывозу мусора "Благоустройство-1", - сообщило ведомство.

После этого администрация Ботлихского района "провела засыпку грунтом территории мусорной свалки в целях недопущения самовозгорания". "В настоящее время внутреннее тление и возгорание свалки не допускается", - говорится в публикации.

Напомним, власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих, однако не был введен в эксплуатацию.

17 декабря 2022 года глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил мусоросортировочный комплекс в селе Ботлих. Он потребовал включить предприятие в территориальную схему обращения с отходами и запустить его в эксплуатацию.

В январе Росприроднадзор потребовал от прокуратуры привлечь к ответственности сотрудников Минимущества Дагестана, по вине которых в местности Черкес-Кутан под Махачкалой образовалась стихийная свалка. Она нанесла урон экологии на более чем 20 миллиардов рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Однако грузовики продолжают свозить мусор на эту свалку вопреки решению суда, а жалобы в ведомства остаются без ответа, заявили местные жители и активисты.

Ранее Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию запретить прием отходов на свалку и не допускать возгорания мусора, уже завезенного туда. Несмотря на то, что суд признал свалку незаконной, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор. 25 июня 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал, что территория мусорного полигона под Махачкалой будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами.

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