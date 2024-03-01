Юристы оценили нарушения силовиками прав дагестанских журналистов

01 марта 2024, 23:14

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Журналисты из Дагестана Магомед Магомедов и Идрис Юсупов* требуют привлечь к ответственности силовиков за нарушения их прав на акциях протеста. Хотя ситуации Магомедова и Юсупова* различаются, силовики в обоих случаях поступили неправомерно, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 29 февраля стало известно об итогах заседаний судов в связи с жалобами на ранее вынесенные дагестанских журналистов Магомеда Магомедова и Идриса Юсупова*. Так, Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляционную жалобу сотрудника полиции, который заявлял, что замглавреда "Черновика" Магомед Магомедов на пикете в поддержку Абдулмумина Гаджиева нарушил требования к проведению акций, ссылаясь на то, что рядом с ним стоял второй человек с аналогичным лозунгом. Судья не нашел признаков правонарушения и оставил жалобу силовика без удовлетворения.

Магомед Магомедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не принял решения о дальнейших действиях - в частности, что касается требования компенсации от правоохранительных органов и расследования действий провокатора. "Пока обсуждаем, советуемся с юристами. Как это сделать, есть ли в этом смысл? Решение ещё не приняли", - сказал Магомедов.

Адвокат Арсен Шабанов указал на различие ситуаций. "Магомедов стоял в пикете. К нему подошел человек и развернул плакат с похожим содержанием. Магомед сразу свернул свой плакат. И стал объяснять подошедшему, что это нарушение. Тут же к Магомедову подошли сотрудники полиции, оформили протокол об административном правонарушении - несанкционированном митинге", - рассказал он.

Журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* вместе с другими журналистами был задержан 26 сентября 2022 года на акции в Махачкале против мобилизации. Полицейские отпустили его на следующий день . 19 июля 2023 года Советский райсуд Махачкалы отказал Юсупову* в рассмотрении его иска к МВД о необоснованном задержании в сентябре 2022 года во время акции протеста против мобилизации, которую журналист пришел освещать. Юсупов* обжаловал это решение в Верховном суде Дагестана.

Что касается Идриса Юсупова*, то на него протокола не составляли, подчеркнул юрист. "На массовой несанкционированной акции его задержали и доставили в отдел полиции. По процедуре это разные вещи. У Юсупова незаконное доставление, которое он обжалует и может его опротестовать", - пояснил Шабанов.

Адвокат Надежда Бородкина также отметила, что между двумя ситуациями есть определённая разница. "В случае с Идрисом Юсуповым*, он акции не устраивал. Он присутствовал там, исполняя профессиональные обязанности. Доставление в отдел полиции возможно только для выяснения личности, если нет документов, удостоверяющих личность. Они наверняка были. К тому же, журналисты имеют дополнительные права на участие, выполняя профессиональные обязанности и запретить это ему никто не может", - указала адвокат.

Что касается Магомедова, то он сам организовал пикет, подчеркнула юрист. "Конечно, второй пикетчик — это была провокация. Потому что нет доказательств того, что между ними был сговор. Полицейские должны были взять объяснения и исследовать все обстоятельства инцидента. Вероятно, этого не было сделано", - полагает Бородкина.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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