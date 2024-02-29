Суд прекратил преследование Магомедова по делу о пикете

29 февраля 2024, 19:12

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Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляционную жалобу сотрудника полиции, который заявлял, что замглавреда "Черновика" Магомед Магомедов на пикете нарушил требования к проведению акций. Судья не нашел признаков правонарушения и оставил жалобу силовика без удовлетворения.

Как писал "Кавказский узел", полицейские 15 января задержали и доставили в райотдел заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, обвинив его в нарушении правил проведения одиночного пикета. Адвокату не позволили встретиться в райотделе полиции с Магомедовым. Суд не нашел признаков правонарушения в действиях Магомедова, он был освобожден. Силовики спланировали задержание заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова на пикете в Махачкале в поддержку Абдулмумина Гаджиева, подготовив провокацию, считает он. Журналист намерен добиваться привлечения силовиков к ответственности и продолжит проводить еженедельные одиночные акции.

15 января 2024 года Магомед Магомедов проводил традиционный еженедельный одиночный пикет в поддержку журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Вскоре когда к нему подошел неизвестный и развернул на короткое время еще один плакат в поддержку Гаджиева. Сотрудники полиции задержали Магомеда Магомедова и составили в отношении него административный материал о нарушении им правил проведения пикетирования (часть 1 статьи 20.2 КоАП).

Участковый уполномоченный отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале Иса Магомедов обжаловал решение Советского районного суда об отказе привлечь Магомедова за нарушение правил пикетирования. При этом на само заседание в Верховном суде Дагестана он не явился, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции Салихов просил суд перенести рассмотрение "для обеспечения явки новых очевидцев и свидетелей". Журналист попросил отказать в его удовлетворении, так как "сотрудникам полиции ничего не мешало принять участие в судебном заседании еще в Советском районном суде Махачкалы", а рапорты шести силовиков, которые принимали участие в его задержании, есть в в материалах дела. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, говорится в сообщении.

Магомедов в суде указал, что доводы апелляционной жалобы о том, что есть доказательства его вины, не соответствуют действительности. Он отметил, что в жалобе упомянута фотография, которая должна подтвердить его вину, но сообщил, что это был крайне короткий момент, когда два человека находились рядом с развернутыми плакатами. Магомедов пояснил, что свернул свой плакат сразу после того, как увидел, что неизвестный, впоследствии выяснилось что его зовут Григорий Ольховский, развернул свой. Магомедов также отметил что в жалобе как нарушитель указан только он, а об Ольховском, который спровоцировал эту ситуацию — ничего нет.

"Еще на стадии рассмотрения дела в Советском районном суде я приводил ссылку на разъяснение Верховного суда Российской Федерации о том, что в таких ситуациях полиция или прокуратура должны доказать суду, что проведение одиночного пикета было задумано и объединено единым замыслом и общей организацией. Более того, я указал суду, что не знаю Ольховского, ранее не был с ним знаком. В отделе полиции я написал заявление на него, потому что он на меня напал там. <...> Мы (коллеги и знакомые Абдулмумина Гаджиева) проводим пикеты уже на протяжении 4-х лет и внимательно следим за изменениями в законодательстве о пикетах, чтобы не нарушать закон. Если даже предположим, что Ольховский не знал о правилах проведения пикетирования и подошел, развернул свой плакат, то в данной ситуации это было бы случайное совпадение. Он свернул свой плакат, когда подошли полицейские. Я продолжил проведение одиночного пикета, а Ольховский стал спрашивать, можно ли проводить пикет, матерно выражался в адрес сотрудников полиции. Затем подошли полицейские, и они уже стали говорить, что мы вместе проводим одиночные пикеты", - приводятся в публикации слова Магомедова в суде. Он попросил признать решение суда первой инстанции законным, а апелляционную жалобу необоснованной.

Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы участкового уполномоченного полиции по Советскому району Махачкалы и оставил в силе постановление Советского районного суда Махачкалы, говорится в публикации.

Как следует из карточки дела на сайте суда, апелляция рассматривалась 22 февраля, решение суда первой инстанции "оставлено без изменения".

Напомним, коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку.

22 января неизвестный мужчина с листком в руках попытался встать рядом с журналистом "Нового дела" Идрисом Юсуповым*, который проводил пикет в поддержку Гаджиева. После этого журналист вынужден был свернуть акцию. Сегодня журналисты также анонсировали акцию в поддержку коллеги, однако на традиционное место проведения пикетов вышел неизвестный с аналогичными требованиями.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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