Правозащитница сообщила о задержаниях у памятника жертвам репрессий в Астрахани

01 марта 2024, 20:40

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Жительница Астрахани, активистка "Руси сидящей"* задержана после возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий, сообщила правозащитница Ольга Романова*. По ее данным, силовики также доставили в отделение как минимум трех человек.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Навальный похоронен сегодня в Москве. Очередь к храму, куда доставлен гроб с телом, достигла километра, после этого люди пошли к кладбищу, чтобы возложить цветы на могилу политика. По данным правозащитников на 16.00 мск в разных городах России в связи с похоронами Алексея Навального был задержан 21 человек, около половины задержанных пытались попасть на церемонию прощания с оппозиционером.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

Активистка "Руси сидящей"* попыталась возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий, сообщила сегодня глава "Руси сидящей"* Ольга Романова*. По ее словам, когда девушка подошла с цветами к памятнику, у него не было людей. "Она выключает камеру. Оборачивается — бегут трое по газону. Скрутили ее. Цветы выкинули. Привезли в РОВД. А там уже сидят люди, кто пришел к памятнику до нее. И пока на нее составляли протокол, еще троих привезли", — написала Романова* в своем Telegram-канале.

Как следует из приложенного к публикации видео, девушка подошла к памятнику жертвам политических репрессий и возложила две гвоздики. "Ну в общем, здесь я одна", - говорит она на видеозаписи, проводя камерой из стороны в сторону.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

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