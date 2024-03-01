Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции

01 марта 2024, 12:30

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Владимир Саблин, мобилизованный из Жирновского района, погиб в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 686 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", боец из Волгограда Александр Горин погиб в военной операции на Украине, сообщил 24 февраля депутат Госдумы Андрей Гимбатов. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 685 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб мобилизованный Владимир Саблин, сообщил 28 февраля в своем телеграм-канале глава Жирновского района Александр Шевченко. "Погиб наш земляк Саблин Владимир Алексеевич, 20.12.1998 года рождения, житель села Бутырка Кленовского сельского поселения. Погиб при выполнении военных обязанностей в зоне специальной военной операции", - написал он.

До мобилизации Владимир Саблин работал в сельском хозяйстве, рассказал глава Кленовского сельского поселения Димитрий Дулимов. "В зоне СВО был рядовым-водителем. Мы узнали, что Владимир погиб, за неделю до 23 февраля, а извещение родным вручали три дня назад. Своей семьей обзавестись не успел. Он был очень отзывчивым, добрым, трудолюбивым, добросовестным, порядочным, увлекался спортом", - привело 29 февраля его слова V1.ru.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 686 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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