25 февраля 2024, 16:25

Канатная дорога на "Эльбрусе" возобновила работу

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Возобновлена работа одной из канатных дорог, которая была остановлена в связи с непогодой, сообщила администрация курорта "Эльбрус".

Как писал "Кавказский узел", канатная дорога "Мир – Гарабаши" и горнолыжные трассы на курорте "Эльбрус" закрыты в связи с сильным ветром, сообщила сегодня администрация курорта.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Канатная дорога "Гарабаши – Мир" и горнолыжные трассы открыты, сообщила в 12.32 мск администрация курорта в своем телеграм-канале.

Напомним, 5 января администрация курорта сообщила об открытии в тестовом режиме двух новых горнолыжных трасс на спуске "Мир - Кругозор" - ЕР-4 и ЕР-5.

В новогодние праздники более 100 тысяч туристов посетили горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне. "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 35% туристов больше, чем за тот же период 2023 года, сообщило 11 января Минэкономразвития.

При этом в январе опрошенные "Кавказским узлом" туристы отметили, что стоимость проживания на курорте "Эльбрус" по сравнению с прошлым сезоном выросла примерно на 15-20%, а в новогодние и рождественские праздники цены еще больше выросли, хотя в последние годы улучшилось и качество оказываемых услуг.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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Примечание:

"Объявлена пауза в работе курорта "Эльбрус", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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