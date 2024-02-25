Канатная дорога "Эльбрус". Фото https://prielbrusie-ski.ru

25 февраля 2024, 10:57

Курорт "Эльбрус" закрыт частично из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горнолыжные трассы, а также одна из трех канатных дорог закрыты на курорте "Эльбрус" из-за плохой видимости, сообщила сегодня администрация.

О закрытии курорта "Эльбрус" его администрация сообщила сегодня в своем телеграм-канале.

"Канатная дорога "Мир – Гарабаши" и трассы закрыты по погодным условиям (сильный ветер)", – сказано в сообщении.

Напомним, на курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау – Кругозор", "Кругозор – Мир" и "Мир – Гарабаши", а также обустроено семь горнолыжных трасс.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

"Кавказский узел" также писал, что опрошенные 7 января "Кавказским узлом" туристы рассказали, что по сравнению с прошлым сезоном стоимость проживания на курорте "Эльбрус" выросла примерно на 15-20 процентов. Туристы также отметили, что в последние годы вместе с подорожанием улучшилось и качество оказываемых услуг.

Власти ранее сообщили, что в новогодние праздники горнолыжные курорты "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне посетили более 100 тысяч туристов. Минэкономразвития отметило, что "Эльбрус" в этом сезоне посетило на 35% туристов больше, чем за тот же период 2023 года.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе ясная погода, температура воздуха составляет -10 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 26 февраля также ожидаются ясная погода, температура воздуха останется прежней, прогнозируется штиль. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Объявлена пауза в работе курорта "Эльбрус", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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