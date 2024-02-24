Власти Грузии отказались от сноса Республиканской больницы после протестов

24 февраля 2024, 18:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Планы властей снести здание Республиканской больницы отменены, сначала решено построить новую клинику, объявил премьер-министр Грузии после встречи с протестующими врачами.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля сотрудники Республиканской больницы в Тбилиси, требующие отменить решение о сносе здания клиники, встретились с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, который пообещал найти решение, устраивающее всех. Еще одна встреча протестующих с премьером была намечена на сегодня.

17 февраля сотрудники Республиканской больницы провели шествие по центру Тбилиси с требованием к властям отменить решение о сносе здания клиники. 19 февраля они пригрозили объявить голодовку, если не будет выполнено их требование.

Правительство остановило процесс реорганизации Республиканской больницы, заявил сегодня на брифинге Ираклий Кобахидзе. Он пояснил, что после встречи с медперсоналом было решено построить новое медицинское учреждение на территории позади больницы, при этом территория перед больницей не должна использоваться для инвестирования в течение нескольких лет, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

"Соответственно, мы приняли решение остановить начатый процесс, связанный с написанием заявлений врачами и персоналом, реорганизацией. В ближайшие месяцы мы подготовим предложения и после этого будет определено, как будет продолжаться процесс", - сказал премьер-министр.

11 февраля Минздрав Грузии сообщил, что начаты выплаты компенсаций медперсоналу Республиканской больницы, и до 250 сотрудников уже согласилось на предложенные условия. Работники клиники на акции протеста в тот же день заявили, что подготовили обращение к премьер-министру с призывом отменить решение о сносе здания. Они указали, что на компенсации, предложенные Минздравом, согласились в основном технические и административные работники.

Грузии нужна новая Республиканская больница, добавил Кобахидзе. "Существующая инфраструктура не находится в надлежащем состоянии. Эта цель обязательно будет реализована. В ближайшие несколько лет обязательно будет построена новая Республиканская больница, однако до тех пор новая версия, о которой мы договорились, позволит нам сохранить действующую сегодня больницу с ее персоналом в течение следующих нескольких лет. Поэтому Республиканская больница в ближайшие годы продолжит нормально функционировать. В промежуточный период до строительства новой больницы будут приняты меры по улучшению инфраструктуры. Соответственно, мы считаем, что это то решение, которое отвечает как интересам государства, так и интересам коллектива", - сказал он.

Ранее сегодня Кобахидзе встретился с врачами Республиканской больницы в администрации правительства. "Сегодняшняя встреча проводится по желанию г-на премьер-министра, чтобы мы продолжили консультации", - пояснила глава отделения кардиологии больницы Нино Отаришвили.

По ее словам, сотрудники клиники были "готовы к этой встрече со своими аргументами, фактическим материалом". "У нас есть вся необходимая документация, подтверждающая наши аргументы, и мы ожидаем, что деловые встречи, о которых мы так долго просили, наконец-то начались, и посредством этих консультаций обязательно будет найден приемлемый выход для нас и государства", - привело ее слова издание.

Напомним, в апреле 2023 года сотрудники Республиканской больницы на акции протеста выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

22 января стало известно о готовящемся сносе здания. Согласно заявлению властей, специалисты пришли к выводу, что клиника должна соответствовать международным стандартам, однако реконструкция здания невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание, и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение – новая республиканская больница. В Минздраве позже заявили, что "каждому сотруднику Республиканской больницы будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве при условии достойной оплаты труда".

26 января работники больницы отказались от встречи с главой Минздрава, который озвучил планы реформирования медучреждения. Протестующие предположили, что власти заинтересованы в сносе больницы, чтобы использовать участок под застройку, и выразили опасение, что останутся без работы. На акции 28 января протестующие заявили, что решение о сносе больницы принято поспешно, поскольку еще не готово заключение экспертов. 3 февраля работники больницы сообщили на акции протеста, что в суд подан коллективный иск с требованием отменить решение о сносе здания.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.