Сотрудники Республиканской больницы продолжили акцию в Тбилиси

25 января 2024, 12:25

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Врачи и средний медперсонал Республиканской больницы потребовали отменить решение о сносе здания, а также дать гарантии, что медучреждение будет сохранено.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 января сотрудники Республиканской больницы провели акцию протеста в связи с планами властей снести здание клиники. Они потребовали встречи с главой Минздрава Грузии, чтобы получить объяснения о необходимости сноса и о дальнейшей судьбе медперсонала.

Сегодня, 25 января сотрудники Республиканской больницы продолжили акцию протеста. Они потребовали от Минздрава отменить решение о сносе республиканской больницы. 22 января. Если же здание все равно будет снесено, они потребовали гарантий, что территория не будет передана для и использования под любые иные цели, кроме здравоохранения.

«Никто не против ремонта здания», - заявил журналистам бывший генеральный директор Республиканской больницы Леван Голадзе, пояснив, что медработники требуют, чтобы «изменения были внесены, не нарушая работу республиканской больницы».

«Это не просто прихоть, Республиканская больница – это государственная клиника, и я считаю, что это стратегический объект, и, кроме того, Республиканская больница особенная в том смысле, что она многопрофильная государственная клиника. Никто не против реновации, строительства новой, современной поликлиники, мы поддерживаем это, но есть один момент - мы требуем, чтобы эти изменения были реализованы без разгона республиканской больницы", - заявил Леван Гопадзе в эфире ТВ "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники Республиканской больницы также заявили, что завтра, 26 января выйдут на митинг перед Минздравом.

Информация о готовящемся сносе здания больницы появилась 22 января. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, специалисты пришли к выводу, что клиника должна соответствовать международным стандартам, однако реконструкция здания невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение – новая республиканская больница.

В Минздраве позже заявили, что «каждому сотруднику республиканской больницы будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве при условии достойной оплаты труда».

Напомним, 2 апреля 2023 года сотрудники крупнейшей в Грузии государственной больницы – Центральной университетской клиники имени Кипшидзе (Республиканской больницы) – провели в Тбилиси акцию протеста, на которой выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

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