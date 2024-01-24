Врачи выступили против сноса здания Республиканской больницы Грузии

24 января 2024, 20:50

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Сотрудники Республиканской больницы провели акцию протеста в связи с планами властей снести здание клиники. Они потребовали встречи с главой Минздрава Грузии, чтобы получить объяснения о необходимости сноса и о дальнейшей судьбе медперсонала.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля 2023 года сотрудники крупнейшей в Грузии государственной больницы – Центральной университетской клиники имени Кипшидзе (Республиканской больницы) – провели в Тбилиси акцию протеста, на которой выступили против реорганизации медучреждения и сноса его здания. 3амглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния пообещала протестующим представить новую концепцию клиники и встречу с главой Минздрава. После встречи с главой Минздрава и ознакомления с новой концепцией больницы врачи согласились больше не проводить акции протеста.

Часть врачей и сотрудников Республиканской больницы собрались сегодня во дворе медучреждения на акцию против сноса здания, 26 января они планируют провести масштабную акцию возле здания Минздрава Грузии. Они требуют встречи с главой Минздрава, разъяснений причин сноса здания и определения дальнейших перспектив, сообщило сегодня "Нетгазети".

Участники акции заявили, что не верят обещанию правительства о том, что в этом районе будет построено новое многопрофильное высокотехнологичное медицинское учреждение и предполагают, что территория может быть использована под другие цели. Таже они не хотят перевода в разные клиники даже на период строительства. Участники акции усомнились, что если клиника будет построена, получат в ней работу. Активисты завили, что и насторожили "беспрецедентно высокие" компенсации. По их мнению, министерство предлагает такую ​​компенсацию, чтобы охладить протест и не отвечать на их вопросы, говорится в публикации.

У работников больницы будет выбор: получить компенсацию за 12 месяцев, трудоустроиться в другой клинике, получив компенсацию за 4 месяца, или получать компенсацию, пока они не найдут новое место работы (максимум 3 года), сообщил Telegram-канал "Спутник Грузия" 22 января.

Предложение о такой компенсации подчеркивает ответственное отношение государства к врачам, заявил руководителя Трудовой инспекции Бека Перадзе. "Этот пакет предложений еще раз подчеркивает, насколько важен для государства медицинский персонал и вообще любой человек, работающий там. Все предложения, все соглашения, подписанные между сотрудником и клиникой, будут реализованы", - сказал он в эфире телекомпании "Мтавари архи".

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